ЧБК разгромил «Русичей» в чемпионате Суперлиги по баскетболу
Разница в классе команд была очевидна
В очередном матче предварительного этапа чемпионата Суперлиги России по баскетболу челябинский ЧБК на своей площадке встречался с «Русичами» из Курска.
Победный задел хозяева сделали уже в первых двух четвертях, которые они выиграли со счетом 22:13 и 26:20. Разгром продолжился в третьей четверти — 30:15, и общий счет стал 78:48, что сделало четвертый игровой отрезок формальностью. Его «Русичи» смогли выиграть 20:15, однако победа осталась за ЧБК — 93:68.
Лучшими в составе челябинцев стали Максим Кондаков (16 очков), Владислав Близнюк (15 очков) и Никита Косяков (14 очков).
ЧБК продолжает находиться среди лидеров турнирной таблицы российской Суперлиги, одержав 7 побед в 8 проведенных играх.