ЧБК разгромил «Русичей» в чемпионате Суперлиги по баскетболу

Победный задел хозяева сделали уже в первых двух четвертях, которые они выиграли со счетом 22:13 и 26:20. Разгром продолжился в третьей четверти — 30:15, и общий счет стал 78:48, что сделало четвертый игровой отрезок формальностью. Его «Русичи» смогли выиграть 20:15, однако победа осталась за ЧБК — 93:68.