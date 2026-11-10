На торги выставлено почти 80% акций Новосибирского аффинажного завода

Пакет акций АО «НАЗ» (79,99%), выставленный на торги в рамках банкротства ПАО «Волга капитал», находится в залоге у московской предпринимательницы Лилии Пономаревой. В ноябре 2019 года Пономарева консолидировала 100% акций завода, однако впоследствии арбитражный суд Москвы признал сделку по выкупу 79,99% доли у «Волги капитал» недействительной. Акции вернулись в конкурсную массу банкрота, при этом впоследствии суд восстановил право требования Пономаревой к ПАО «Волга капитал» по договору уступки.