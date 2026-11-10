На торги выставлено почти 80% акций Новосибирского аффинажного завода
Начальная цена лота установлена в размере 349 млн рублей
В рамках банкротства московского ПАО «Волга капитал» на торги выставлен контрольный пакет акций АО «Новосибирский аффинажный завод». Конкурсный управляющий предложил к реализации 79,99% акций предприятия (135,7 тыс. штук) с начальной ценой 349 млн руб. Согласно условиям торгов, опубликованным в федеральном реестре, стоимость лота будет снижаться каждые три дня на 10% и может упасть до минимума в 34,9 млн руб.
Заявки на участие в торгах принимаются до 9 декабря 2026 года, в этот же день запланировано подведение итогов.
Пакет акций АО «НАЗ» (79,99%), выставленный на торги в рамках банкротства ПАО «Волга капитал», находится в залоге у московской предпринимательницы Лилии Пономаревой. В ноябре 2019 года Пономарева консолидировала 100% акций завода, однако впоследствии арбитражный суд Москвы признал сделку по выкупу 79,99% доли у «Волги капитал» недействительной. Акции вернулись в конкурсную массу банкрота, при этом впоследствии суд восстановил право требования Пономаревой к ПАО «Волга капитал» по договору уступки.
Согласно условиям продажи, конкурсный управляющий обязан в течение пяти календарных дней с даты публикации протокола о результатах торгов предложить действующему акционеру — Лилии Пономаревой, являющейся залогодержателем пакета, — воспользоваться преимущественным правом выкупа по цене победителя аукциона. В случае ее отказа договор купли-продажи будет заключен с другим участником.
АО «Новосибирский аффинажный завод» — одно из 11 российских предприятий, имеющих лицензию на аффинаж драгметаллов. Выручка НАЗ за 2025 год составила 2,5 млрд руб., следует из данных сервиса Rusprofile. Прибыль — 52 млн руб. Согласно годовой бухгалтерской отчетности, стоимость чистых активов АО «НАЗ» по состоянию на конец 2025 года составляет 700,6 млн руб.