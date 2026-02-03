Сестры против «Полюса»

Замоскворецкий райсуд столицы, удовлетворив ходатайства сотрудников Главного следственного управления СКР по Москве, продлил на четыре месяца сроки содержания под стражей Алану Гурзибееву, сестрам Полине и Нине Бескурниковым, а также Светлане Брыксиной. Три фигуранта являются студентами столичных колледжей, а последняя работает в логистической компании. По делу назначено с десяток экспертиз, в том числе взрывотехническая, которые должны поддержать обвинение. Кроме того, фигурантов предстоит проверить психиатрам.

Сотрудники ФСБ и полиции задержали их 2 декабря прошлого года, на следующий день после того как в Новой Москве взлетел на воздух автомобиль сотрудника НИИ «Полюс», доктора физико-математических наук Максима Ладугина. Молодой ученый, получивший в 2024 году премию правительства Москвы, не пострадал, но его машина, под которой взорвалась бомба, эквивалентная по мощности 500 г тротила, была полностью уничтожена.

Предполагаемым участникам нападения следствие инкриминировало покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также незаконный оборот взрывчатки или взрывных устройств, совершенный группой лиц (ст. 30 и 105, 167, 222.1 УК). По версии следствия, неустановленные преступники, очевидно связанные с украинскими спецслужбами, вначале вышли на сестер Бескурниковых, которые после смерти родителей воспитывались в детском доме, а начав самостоятельную жизнь, испытывали материальные трудности. Девушкам в мессенджер скинули координаты тайника, оттуда, как потом выяснилось, они забрали бомбу и передали ее менеджеру одной из компаний Светланы Брыксиной. Та доставила ее студенту колледжа Гурзибееву. Молодой человек, считает следствие, и выступил основным исполнителем преступления: установил адреса руководителей НИИ «Полюс» и передал их куратору. Тот предложил вначале разобраться с доктором наук. Фигурант следил за ним, заминировал машину, но устранить не смог по не зависящим от него обстоятельствам, говорится в деле.

Адвокаты обвиняемых, обжалуя их аресты, в частности, указывали, что Полина Бескурникова была введена в заблуждение преступниками, которых еще предстоит установить СКР. Она якобы не знала о фактических обстоятельствах дела, а ее роль в самом преступлении была малозначительной, о чем она «правдиво рассказала на допросе». Также, по мнению автора жалобы, судом не учтены «положительные сведения о ее личности»: девушка активно участвовала в волонтерской деятельности, ранее не была судима, а до ареста являлась студентом градостроительного колледжа. Похожей позиции придерживалась ее старшая сестра Нина, а Светлана Брыксина и ее защита упирали на то, что женщина содержит свою семью, в которой страдающий рядом болезней ребенок и пожилые родители.

Суд же решил, что обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений могут скрыться от органов предварительного следствия и правосудия, оказать давление на свидетелей, потерпевших, продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства и иным путем воспрепятствовать производству по делу.

Избрание же им мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей, «повлечет существенное снижение эффективности мер контроля» за ними, а также позволит фигурантам и не установленным следствием лицам «противодействовать объективному расследованию дела». При этом не исключено, что в окончательной редакции обвинение может стать еще более тяжким: вместо покушения на убийство в нем вполне может появиться посягательство на теракт (ст. 205 УК РФ).

Николай Сергеев