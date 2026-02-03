Сестры против «Полюса»
В покушении на сотрудника оборонного НИИ поучаствовали родственницы
Замоскворецкий райсуд столицы, удовлетворив ходатайства сотрудников Главного следственного управления СКР по Москве, продлил на четыре месяца сроки содержания под стражей Алану Гурзибееву, сестрам Полине и Нине Бескурниковым, а также Светлане Брыксиной. Три фигуранта являются студентами столичных колледжей, а последняя работает в логистической компании. По делу назначено с десяток экспертиз, в том числе взрывотехническая, которые должны поддержать обвинение. Кроме того, фигурантов предстоит проверить психиатрам.
Фото: Telegram-канал «Новая Москва / ТиНАО»
Сотрудники ФСБ и полиции задержали их 2 декабря прошлого года, на следующий день после того как в Новой Москве взлетел на воздух автомобиль сотрудника НИИ «Полюс», доктора физико-математических наук Максима Ладугина. Молодой ученый, получивший в 2024 году премию правительства Москвы, не пострадал, но его машина, под которой взорвалась бомба, эквивалентная по мощности 500 г тротила, была полностью уничтожена.
Предполагаемым участникам нападения следствие инкриминировало покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также незаконный оборот взрывчатки или взрывных устройств, совершенный группой лиц (ст. 30 и 105, 167, 222.1 УК). По версии следствия, неустановленные преступники, очевидно связанные с украинскими спецслужбами, вначале вышли на сестер Бескурниковых, которые после смерти родителей воспитывались в детском доме, а начав самостоятельную жизнь, испытывали материальные трудности. Девушкам в мессенджер скинули координаты тайника, оттуда, как потом выяснилось, они забрали бомбу и передали ее менеджеру одной из компаний Светланы Брыксиной. Та доставила ее студенту колледжа Гурзибееву. Молодой человек, считает следствие, и выступил основным исполнителем преступления: установил адреса руководителей НИИ «Полюс» и передал их куратору. Тот предложил вначале разобраться с доктором наук. Фигурант следил за ним, заминировал машину, но устранить не смог по не зависящим от него обстоятельствам, говорится в деле.
Адвокаты обвиняемых, обжалуя их аресты, в частности, указывали, что Полина Бескурникова была введена в заблуждение преступниками, которых еще предстоит установить СКР. Она якобы не знала о фактических обстоятельствах дела, а ее роль в самом преступлении была малозначительной, о чем она «правдиво рассказала на допросе». Также, по мнению автора жалобы, судом не учтены «положительные сведения о ее личности»: девушка активно участвовала в волонтерской деятельности, ранее не была судима, а до ареста являлась студентом градостроительного колледжа. Похожей позиции придерживалась ее старшая сестра Нина, а Светлана Брыксина и ее защита упирали на то, что женщина содержит свою семью, в которой страдающий рядом болезней ребенок и пожилые родители.
Суд же решил, что обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений могут скрыться от органов предварительного следствия и правосудия, оказать давление на свидетелей, потерпевших, продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства и иным путем воспрепятствовать производству по делу.
Избрание же им мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей, «повлечет существенное снижение эффективности мер контроля» за ними, а также позволит фигурантам и не установленным следствием лицам «противодействовать объективному расследованию дела». При этом не исключено, что в окончательной редакции обвинение может стать еще более тяжким: вместо покушения на убийство в нем вполне может появиться посягательство на теракт (ст. 205 УК РФ).