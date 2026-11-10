Разгон с коррекцией

Господин Минниханов отметил, что обновление муниципальных транспортных средств может работать через лизинговые компании: «Я думаю, что ставка большая, если мы немножко лизинговые компании поддержим». По его словам, поддержка может потребоваться не только для закупки новой техники: в республике также используют капитальный ремонт и восстановление машин для коммунального и сельского хозяйства, а также обновляют транспорт пожарных и муниципальных служб.