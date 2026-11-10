Разгон с коррекцией
Акции «КамАЗа» выросли на 20% после заявления Владимира Путина
Акции «КамАЗа» подорожали после того, как президент Владимир Путин предложил поддержать компанию через программу обновления регионального и муниципального транспорта. Об этом он сообщил во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. На пике торгов рост достигал 20%, на следующий день котировки скорректировались. Эксперты считают, что динамика отражает фиксацию прибыли после новостного ралли, а не смену позитивного тренда.
Поводом для резкого движения акций набережночелнинского автопроизводителя стало предложение Владимира Путина создать программу обновления регионального и муниципального транспорта.
«Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств. Мы бы поддержали машиностроение»,— заявил президент на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Потенциальные параметры программы во время встречи приведены не были.
Господин Минниханов отметил, что обновление муниципальных транспортных средств может работать через лизинговые компании: «Я думаю, что ставка большая, если мы немножко лизинговые компании поддержим». По его словам, поддержка может потребоваться не только для закупки новой техники: в республике также используют капитальный ремонт и восстановление машин для коммунального и сельского хозяйства, а также обновляют транспорт пожарных и муниципальных служб.
Говоря о положении самого предприятия, Рустам Минниханов отметил: «По “КамАЗу” ситуация улучшается. Немножко провал был, “КамАЗ” функционирует нормально».
После этих заявлений акции «КамАЗа» на торгах 9 ноября выросли более чем на 16%, до 70,1 руб. за бумагу на пике, следует из данных Московской биржи. По сравнению с закрытием пятницы рост достигал 20%. На следующий день котировки снизились: к вечеру 10 ноября акция стоила 64,5 руб., потеряв 2,71% за день.
Исторический максимум акций «КамАЗа» был зафиксирован 5 сентября 2023 года. Тогда он составил 278,4 руб. за бумагу. В августе того же года котировки росли после заявлений директора по маркетингу компании Ашота Арутюняна о рекордном финансовом положении «КамАЗа» и планах удвоить выручку к 2030 году.
«Вероятнее всего, это классическая коррекция после новостного ралли: сначала рынок получил позитивный сигнал, а затем по мере появления дополнительных деталей произошел откат»,— считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его оценке, снижение на 2–3% после роста более чем на 20% не свидетельствует о полном отказе рынка от позитивной оценки новости.
При этом эксперт связывает слабую динамику самого рынка грузовой техники с несколькими факторами. Среди них — избыток складских запасов, в том числе китайских грузовиков, сокращение спроса со стороны основных отраслей-покупателей, высокая стоимость заемных средств и ограниченная доступность лизинга.
«Ситуация на рынке ухудшалась из-за сокращения спроса в отраслях, которые являются основными покупателями коммерческого транспорта. Также изменения на рынке связаны с высокой стоимостью заемных средств и ограниченной доступностью лизинга, а также с перестройкой каналов продаж и накопленными запасами техники у дилеров и импортеров»,— отмечает господин Баранов.
По итогам первого полугодия 2026 года консолидированная выручка «КамАЗа» по МСФО выросла на 7%, до 164,8 млрд руб. Чистый убыток сократился на 29%, до 21,8 млрд руб. Однако валовая прибыль снизилась на 19%, до 13 млрд руб. В компании рассчитывают завершить год как минимум без убытка.
По данным отчетности по РСБУ за девять месяцев выручка «КамАЗа» составила 214,23 млрд руб., увеличившись на 5% год к году. Валовая прибыль выросла в 2,2 раза, до 12,02 млрд руб., а чистый убыток сократился на 35%, до 18,89 млрд руб. В компании динамику связывают с ростом продаж автомобилей флагманского поколения К5.