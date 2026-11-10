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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Урал

В Тюмени из-за гололеда поликлиники продлили работу до 22:00

В Тюмени из-за образования гололеда продлили работу травматологов, хирургов и рентгенологических кабинетов в четырех городских поликлиниках. Теперь специалисты принимают пациентов до 22:00, сообщили в информационном центре правительства региона.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Обратиться за медицинской помощью при травмах можно в следующих учреждениях:

  • городская поликлиника №3 — ул. Ленина, 23;

  • городская поликлиника №5 — ул. Вьюжная, 6а;

  • городская поликлиника №8 — ул. Ватутина, 10б;

  • городская поликлиника №12 — ул. Пермякова, 76, корпус 5.

В информцентре уточнили, что в эти филиалы можно обратиться без предварительной записи. Также не имеет значения, прикреплены ли вы к указанным поликлиникам. Врачи проведут осмотр и назначат лечение.
Полина Бабинцева