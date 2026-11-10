В Тюмени из-за гололеда поликлиники продлили работу до 22:00
В Тюмени из-за образования гололеда продлили работу травматологов, хирургов и рентгенологических кабинетов в четырех городских поликлиниках. Теперь специалисты принимают пациентов до 22:00, сообщили в информационном центре правительства региона.
Обратиться за медицинской помощью при травмах можно в следующих учреждениях:
городская поликлиника №3 — ул. Ленина, 23;
городская поликлиника №5 — ул. Вьюжная, 6а;
городская поликлиника №8 — ул. Ватутина, 10б;
городская поликлиника №12 — ул. Пермякова, 76, корпус 5.
В информцентре уточнили, что в эти филиалы можно обратиться без предварительной записи. Также не имеет значения, прикреплены ли вы к указанным поликлиникам. Врачи проведут осмотр и назначат лечение.