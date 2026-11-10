В Севастополе за 55 млн рублей продают спа-центр и спортзал банкрота

В судебных материалах указано, что арендатор перечисляла деньги не непосредственно должнику, а по его поручению направляла их на погашение обязательств. В частности, 99,55 тыс. руб. пошли на уплату налоговой задолженности Виталия Ильчука, 900 тыс. руб. — на погашение кредита в ВТБ за поручителя и вновь однофамильца Николая Ильчука, еще 900 тыс. руб. — на депозит Севастопольского городского суда в счет обязательств ООО «Крымспецстрой». Кроме того, 113,25 тыс. руб. перечислили на депозит Арбитражного суда города Севастополя. По представленным должником документам, к 1 апреля 2026 года взаиморасчеты по договору аренды были закрыты.