В Севастополе за 55 млн рублей продают спа-центр и спортзал банкрота
Финансовый управляющий Павел Ткаченко выставил на повторные торги два коммерческих помещения Виталия Ильчука в поселке Кача в Севастополе и находящееся в них имущество. Начальная цена единого лота составляет 55,02 млн руб. Сообщение о продаже опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Торги пройдут 16 декабря на электронной площадке «Новые информационные сервисы».
В состав лота вошли помещение площадью 234,4 кв. м на первом этаже здания на улице Авиаторов, 1г/5. В документах его обозначили как спа-центр и оценили в 29,77 млн руб. Второе помещение площадью 239,2 кв. м предназначено для спортивного зала. Его стоимость составляет 30,38 млн руб. Кроме недвижимости, покупатель получит 132 позиции движимого имущества и товарно-материальных ценностей, которые находятся в этих помещениях. Их оценили в 988,1 тыс. руб. Общая площадь двух объектов достигает 473,6 кв. м.
Нынешняя цена на 10% ниже первоначальной. На предыдущие торги имущество выставляли за 61,14 млн руб., однако покупателя найти не удалось. Финансовый управляющий снизил начальную стоимость повторных торгов до 55,02 млн руб. При этом он определил ее самостоятельно, без привлечения оценщика. В сообщении также указано, что собрание кредиторов, на котором рассматривали вопрос об установлении цены, не состоялось из-за отсутствия кворума.
23 октября 2025 года Арбитражный суд города Севастополя ввел в отношении Виталия Ильчука процедуру реструктуризации долгов и утвердил финансовым управляющим Павла Ткаченко. Однако попытка договориться с кредиторами о погашении задолженности по плану реструктуризации не удалась. 20 февраля 2026 года собрание кредиторов отказалось утверждать предложенный должником план.
23 апреля 2026 года суд признал господина Ильчука банкротом и ввел процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Должник обжаловал это решение, попросив утвердить трехлетний план реструктуризации, который, по его утверждению, позволил бы полностью рассчитаться с кредиторами. Однако 24 сентября Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.
В качестве основного источника дохода Виталий Ильчук указывал сдачу двух помещений в Каче в аренду. По договору от 1 апреля 2025 года индивидуальный предприниматель и однофамилица должника Альбина Ильчук должна была платить за них 402,56 тыс. руб. ежемесячно. Начисление арендной платы начиналось с ноября 2025 года, а до этого арендатору предоставили время на подготовку помещений к эксплуатации.
В судебных материалах указано, что арендатор перечисляла деньги не непосредственно должнику, а по его поручению направляла их на погашение обязательств. В частности, 99,55 тыс. руб. пошли на уплату налоговой задолженности Виталия Ильчука, 900 тыс. руб. — на погашение кредита в ВТБ за поручителя и вновь однофамильца Николая Ильчука, еще 900 тыс. руб. — на депозит Севастопольского городского суда в счет обязательств ООО «Крымспецстрой». Кроме того, 113,25 тыс. руб. перечислили на депозит Арбитражного суда города Севастополя. По представленным должником документам, к 1 апреля 2026 года взаиморасчеты по договору аренды были закрыты.
Апелляционная инстанция усомнилась в том, что этот договор подтверждает наличие у должника стабильного дохода. Суд обратил внимание, что Ильчук Альбина Юозасовна зарегистрирована по тому же адресу, что и сам должник, и имеет с ним признаки заинтересованности. При этом суд отметил, что платежи за третьих лиц нехарактерны для обычных участников гражданского оборота. Должник не представил достаточных доказательств своей платежеспособности и не выполнил требование суда о предоставлении сравнительного расчета возможных выплат кредиторам. Поэтому апелляционная жалоба не изменила исход дела.
Прием заявок на нынешние торги начался 6 ноября и продлится до 16 декабря. Для участия претендентам необходимо внести задаток в размере 5% от начальной цены — около 2,75 млн руб. Шаг аукциона также составляет 5%, или 2,75 млн руб. Победителем станет участник, предложивший максимальную цену. После подписания договора покупатель должен перечислить оставшуюся сумму в течение 30 дней. Организатором выступает финансовый управляющий Павел Ткаченко.