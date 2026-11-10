Группа «Уралхим» обновляет программу развития городов присутствия
Группа «Уралхим» обновляет долгосрочную программу развития территорий присутствия. На первом этапе программа, получившая название «Расти, город», объединит проекты в Березниках и Соликамске Пермского края и Кирово-Чепецке Кировской области — городах с совокупным населением более 285 000 человек.
Программа, слоган которой «Растим города, в которых хочется жить», направлена на повышение качества жизни, развитие городской среды и создание условий для привлечения и удержания квалифицированных специалистов на территориях присутствия предприятий Группы.
В основе проекта «Расти, город» — подход, при котором развитие промышленного производства сопровождается развитием территории и возможностей для людей. Программа объединит инфраструктурные, социальные и общественные инициативы Группы в единую систему и позволит выстраивать работу с городами на долгосрочной основе.
Стратегическая задача программы — способствовать формированию в городах присутствия среды, привлекательной для жизни, профессионального развития и создания семьи. В Группе исходят из того, что современному специалисту важны не только рабочие места и карьерные возможности, но и качество городской среды, доступность образования и медицины, возможности для спорта, отдыха и самореализации.
Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:
Для устойчивого развития предприятий важно, чтобы вместе с ними развивались и города. Сегодня люди выбирают не только место работы, но и среду, в которой им предстоит жить, растить детей и строить планы на будущее. Программа «Расти, город» объединяет нашу работу на территориях присутствия в единый долгосрочный подход. Вместе с регионами, муниципалитетами и жителями мы хотим создавать больше возможностей для того, чтобы людям было комфортно жить и развиваться в родных городах.
Проект строится на принципе партнерства бизнеса, региональных и муниципальных властей и местных сообществ. Группа планирует развивать как собственные инициативы, так и совместные проекты с регионами и муниципалитетами, поддерживать предложения жителей и привлекать дополнительные ресурсы для развития территорий. При этом для каждого города сформирована собственная модель с учетом его особенностей, текущих задач и потенциала развития.
Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет более 38 000 человек.
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе ПермьРеклама