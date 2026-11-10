Группа «Уралхим» обновляет программу развития городов присутствия

Для устойчивого развития предприятий важно, чтобы вместе с ними развивались и города. Сегодня люди выбирают не только место работы, но и среду, в которой им предстоит жить, растить детей и строить планы на будущее. Программа «Расти, город» объединяет нашу работу на территориях присутствия в единый долгосрочный подход. Вместе с регионами, муниципалитетами и жителями мы хотим создавать больше возможностей для того, чтобы людям было комфортно жить и развиваться в родных городах.