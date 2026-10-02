Воронежская прокуратура хочет изъять ДК Кирова у собственника

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск региональной прокуратуры об истребовании «из чужого незаконного владения» здания Дворца культуры имени Кирова (Ленинский проспект, 1) площадью 4,1 тыс. кв. м. Ответчиком выступает собственник объекта — ООО «Альянс ВК». В статусе третьих лиц заявлены правительство Воронежской области, региональное министерство имущественных и земельных отношений, областное управление Росреестра и АО «Воронежсинтезкаучук» — предыдущий собственник ДК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Альянс ВК» было зарегистрировано в Воронеже в октябре 2001 года. Фирма работает в сфере аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. С ноября 2021 года должность директора занимает Евгений Щербинин. Учредителями выступают бывший депутат Воронежской городской думы Сергей Кудрявцев (58,34%), Эрик Арутюнян (25%) и Владислав Колиух (16,66%) — сын бывшего мэра Воронежа, ныне депутата гордумы Сергея Колиуха. С 2017 года «Альянс ВК» демонстрирует нулевую выручку.

Заявление прокуратуры было подано 30 сентября в интересах муниципального образования в лице администрации Воронежа. Оно принято судом к производству. Заседание по делу назначено на 16 ноября.

По иску прокуратуры суд также удовлетворил требование о принятии обеспечительных мер. Управлению Росреестра запрещено совершать любые действия по государственной регистрации прав, обременений и сделок в отношении здания ДК.

«Ъ-Черноземье» 22 сентября также сообщал, что арбитраж полностью удовлетворил иск управы Левобережного района к ООО «Альянс ВК», обязав собственника ДК Кирова провести ремонт его фасада за собственный счет. Согласно решению суда, ответчику дано на это два месяца.

В 2022 году экс-депутата гордумы Воронежа Сергея Кудрявцева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере в связи с незаконной приватизацией ДК. Следствие и суд посчитали, что господин Кудрявцев утаил информацию о наличии под зданием бомбоубежища, находившегося в госсобственности. Следствие оценило ущерб от действий Сергея Кудрявцева в 31,3 млн руб. Экс-депутату сначала назначили условный срок, но затем облсуд ужесточил наказание, заменив его на реальный. Как сообщал «Ъ-Черноземье», из колонии господина Кудрявцева освободили осенью 2023 года после замены наказания на принудительные работы. В июне 2026-го бомбоубежище на пять лет арендовало ООО «Фарватер» Владимира Колесникова. Компания предложила за помещение арендную плату в размере 102,1 тыс. руб. в месяц.

Подробно об уголовном деле Сергея Кудрявцева — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов