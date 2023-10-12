Воронежский экс-депутат Кудрявцев входил в кружок настольных игр в колонии

Центральный райсуд Воронежа опубликовал постановление о замене принудительными работами неотбытого срока за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему депутату гордумы Сергею Кудрявцеву. Как следует из документа, его досрочное освобождение поддержала администрация ИК-2, которая положительно охарактеризовала его за трудолюбие, активность, интеллектуальные способности и участие к кружке настольных игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кудрявцев в ноябре прошлого года получил четыре года лишения свободы и штраф в 1 млн руб. за мошенническую приватизацию в 2017 году земельного участка под ДК им. Кирова на левом берегу Воронежа. В декабре он попал в ИК-2, где сразу же был трудоустроен. Согласно характеристике из колонии, Кудрявцев к порученной работе относился добросовестно, поставленные задачи выполнял качественно и в срок, проявлял необходимую инициативу. В колонии охарактеризовали бывшего депутата как активного, энергичного, предприимчивого и изобретательного человека с хорошими интеллектуальными способностями и широким кругом интересов. В коллективе Кудрявцев оказался уживчив, конфликтных ситуаций не создавал и не входил в группировки.

Помимо работы экс-депутат посещал воспитательные мероприятия, состоял в кружке настольных игр, а также принимал активное участие в благоустройстве больницы и отряда. В характеристике указано, что Кудрявцев не получал замечаний и взысканий, а за добросовестное отношение к труду и участие в воспитательных мероприятиях четыре раза поощрялся администрацией учреждения. С 19 мая этого года он отбывал наказание в облегченных условиях.

С учетом положительных характеристик и отбытия необходимого для замены наказания времени суд перевел Кудрявцева на принудительные работы на срок в два с половиной года с удержанием в доход государства 5% из его заработной платы. Согласно постановлению. присужденный ему штраф оплачен в полном объеме. Сама земля под ДК возвращена в госсобственность.

Сергей Толмачев