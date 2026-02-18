Бережное отношение к словам

Как стало известно «Ъ-Черноземье», участники резонансных судов вокруг требований властей о признании самовольной постройкой и сноса двухэтажного особняка на берегу реки Усманка в пригороде Воронежа оперативно отреагировали на критику губернатора Александра Гусева. Он называл действия собственников «крупным нарушением» и призвал подчиненных вместе с полицией и прокуратурой «занять наступательную позицию», чтобы «отстаивать экологические интересы региона». Вторая сторона, фигурирующая уже в нескольких уголовных делах, ответила на это обращением против губернатора в арбитражный суд. Оппоненты властей требуют вынести в отношении господина Гусева частное определение, обязав уже его самого «устранить нарушение», якобы выразившееся во вмешательстве в независимый судебный процесс. Суд принял заявление к рассмотрению. Эксперты сомневаются в перспективах ходатайства, но предупреждают: оно может усилить позицию владельцев особняка при дальнейших обжалованиях за пределами региона.

На заседании 27 февраля Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (19-й ААС) планирует рассмотреть поданное в конце января заявление формальной собственницы спорного особняка и земли под ним Ирины Фоминой о вынесении частого определения против губернатора Воронежской области Александра Гусева. Копия обращения есть у «Ъ-Черноземье». В нем адвокат госпожи Фоминой Алена Ивочкина указывает, что на заседании облправительства 28 января господин Гусев, являющийся главой исполнительной власти региона, сделал заявление, якобы «нарушающее принцип независимости суда» и право ее клиентки на «справедливое судебное разбирательство».

В тот день господин Гусев впервые публично высказался о ситуации вокруг резонансного строительства. Губернатор потребовал от своей подчиненной, министра природных ресурсов и экологии области Натальи Ветер, «решительнее отстаивать экологические интересы региона», сообщали в пресс-службе облправительства. «Необходимо занять наступательную позицию в этом вопросе с привлечением органов прокуратуры и полиции. Дело нужно довести до конца»,— цитировала господина Гусева пресс-служба. Само строительство глава региона тогда же охарактеризовал как «крупное экологическое нарушение». Это заявление было широко освещено в СМИ, указывает адвокат, ссылаясь в том числе на публикацию «Ъ-Черноземье».

Оппоненты властей полагают, что слова губернатора могли «повлиять на беспристрастность суда и возможных экспертов», поскольку они были высказаны за два дня до заседания в апелляционном арбитраже, прошедшего 30 января.

В рамках него и было подано ходатайство. Адвокат госпожи Фоминой в нем потребовала вынести частное определение в адрес господина Гусева, указав на якобы допущенное нарушение им закона, обязав устранить его.

Предметом спора, напомним, является двухэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв. м на заливном лугу Усманки, достроенное на 82%. Оно расположено на участке в 6 тыс. кв. м в Железнодорожном районе в районе Кожевенного кордона у базы отдыха «Смена». Земля находится в собственности индивидуальной предпринимательницы (ИП) Ирины Фоминой. Строительство активно велось в 2019-2022 годах. Считается, что госпожа Фомина представляет в этом объекте интересы владелицы регоператора по обращению с отходами «Вега» Оксаны Сомовой и ее партнера, известного воронежского коммунальщика Ивана Попенкова.

Госпожа Ивочкина подтвердила «Ъ-Черноземье» подачу заявления о вынесении частного определения относительно высказываний губернатора. «В нем я ссылаюсь на ст. 5 Арбитражного процессуального кодекса: какое-либо постороннее воздействие на суд и вмешательство в его деятельность недопустимы и влекут предусмотренную законом ответственность. В том числе ст. 294 УК РФ установлена уголовная ответственность за вмешательство в деятельность суда, и состав этой статьи не требует наступления каких-либо последствий»,— сказала адвокат госпожи Фоминой.

Защитник также подчеркнула, что заявление губернатора было сделано 28 января — за два дня до заседания в апелляции. «Возникает вопрос, как так получается, что за два дня публично звучит требование занять наступательную позицию и довести дело до конца. При этом 29 января выходят многочисленные публикации с указанием дат заседаний. Высшим должностным лицам, наверное, необходимо учитывать, какое влияние их слова могут оказывать»,— сказала госпожа Ивочкина.

Она воздержалась от оценки того, какие конкретно слова господина Гусева и как могли повлиять на суд, сославшись на то, что ходатайство носит заявительный характер. «Я не являюсь ни следователем, ни судьей. Я заявляю ходатайство и обосновываю его статьями закона, датами публикаций и датами судебных заседаний, а также тем, что в деле участвуют государственные органы. Оценку этим доводам будет давать суд»,— заключила адвокат.

В пресс-службе правительства Воронежской области заявленное требование охарактеризовали как «абсурдное»:

«Очевидно, что глава региона своим заявлением мотивировал в первую очередь сотрудников регионального правительства, ответственных за экологическую тематику. Ни о каком давлении на суд здесь не может быть и речи».

«Понятно, что инициаторы этой скандальной стройки не гнушаются никакими методами, чтобы сейчас отстоять свою позицию и затянуть процесс. Но от справедливого наказания им не уйти. Судебная система в РФ действует самостоятельно и руководствуется только законом»,— сказали «Ъ-Черноземье» в облправительстве.

Медиаюрист Светлана Кузеванова отмечает, что далеко не любое опубликованное заявление о рассматриваемом в суде споре можно истолковать как «нарушающее принцип независимости». «Проявление неуважения, провокация, травля или целенаправленная информационная кампания в СМИ могут сформировать мнение о суде и оказать таким образом на него давление. Но высказываться о ходе дела, делать предположения о возможном решении, рассуждать о корректности поведения суда и сторон не запрещено ни журналистам, ни должностным лицам»,— отмечает эксперт.

По ее оценке, господин Гусев именно «высказывает обеспокоенность сложившейся ситуацией и призывает быть более активными в этом вопросе»: «Это логично, ведь истцом выступают органы исполнительной власти». Госпожа Кузеванова добавила, что в практике нет кейсов, когда бы публичных должностных лиц или журналистов привлекали к ответственности за оказание давления на суд. «Несмотря на то что в законодательстве есть статья, запрещающая вмешательство в его деятельность, применяется она крайне редко. И в основном в ситуациях, когда судьям направляют внепроцессуальные обращения, угрозы, а также пытаются фальсифицировать доказательства незаконного или недобросовестного поведения судьи с целью его дискредитации. Наказания за оказание давления через СМИ закон не предусматривает»,— заключила эксперт. Она полагает, что адвокаты госпожи Фоминой «заняли проактивную позицию и используют любые правовые инструменты» для защиты интересов клиента.

Адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов также согласен, что «публичные высказывания главы региона относительно рассмотрения конкретного дела вряд ли требуют процессуального реагирования». «Они не оказывают никакого влияния на ход судебного процесса, принимаемые судом решения, равно как и не ограничивают участвующих в деле лиц пользоваться предоставленными правами»,— сказал господин Фролов.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш предположила, что обращением в суд против губернатора оппоненты властей заранее готовят почву для будущих обжалований (в случае проигрыша в апелляции). «Это похоже на элемент процессуальной тактики, направленной на создание дополнительных аргументов для последующего обжалования судебного акта — в случае неблагоприятного исхода. Интересно и то, что, если ходатайство о вынесении частного определения будет отклонено, а затем 19-й ААС примет решение в пользу администрации, адвокат сможет ссылаться в вышестоящую инстанцию на то, что судебное разбирательство якобы проходило в условиях давления со стороны властей. Это может стать одним из аргументов для постановки вопроса о беспристрастности суда в последующих обжалованиях»,— заключила госпожа Барабаш.

