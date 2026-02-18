За что и как судят участников строительства на Усманке

В конце 2025-го — начале 2026 года активизировались сразу несколько судебных споров вокруг сноса особняка, а также уголовные дела об экологических нарушениях против господина Попенкова и госпожи Фоминой. Заявление господина Гусева прозвучало как раз в разгар разбирательств.

В середине декабря Арбитражный суд Центрального округа (АС ЦО) отменил определение апелляции, промежуточно вставшей на сторону собственников и приостановившей производство по делу о признании постройки самовольной (этого еще с августа 2023-го требует мэрия Воронежа). АС ЦО направил дело на новое рассмотрение в 19-й ААС. Именно в рамках этого процесса подано заявление против губернатора.

Параллельно идет еще один суд. В феврале 2025-го с иском о взыскании 415 млн руб. за причинение вреда почвам против ИП Фоминой в региональный арбитраж обратилось областное минприроды. Ведомство утверждает, что во время строительных работ был причинен ущерб заливному лугу. Процесс еще идет, последнее заседание по нему прошло 27 января, на нем госпожа Фомина подала ходатайство о назначении экспертизы, сообщается в картотеке арбитража. Следующее назначено на 20 марта.

Железнодорожный райсуд Воронежа также рассматривает уголовное дело в отношении госпожи Фоминой и господина Попенкова. Их обвиняют в уничтожении того самого луга на площади 25 га и попытке нарушения режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ, до двух лет исправительных работ), а также в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Господин Попенков также обвиняется в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 1 ст. 303 УК РФ, до четырех месяцев ареста). По данным суда, в отношении госпожи Фоминой по обоим статьям обвинение выдвинуто как против организатора преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ). Заседания по делу проходили 29 января и 6 февраля, на последнем суд продолжил заслушивать доказательства, не принимая принципиальных решений. Следующее заседание запланировано на 19 февраля.

Иван Попенков летом прошлого года уже получил приговор по другому уголовному обвинению, не связанному со стройкой. Ленинский райсуд признал его виновным в причинении госкомпании «Россети» имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 165, до пяти лет лишения свободы). Как установил суд, подконтрольные фигуранту ООО «Квартал», «Энергосбыт» и «Энергосбыт 95» не исполнили обязательства по договорам на порядка 187 млн руб. Господину Попенкову дали два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор обжаловали и защита, и обвинение. В январе облсуд смягчил приговор до полутора лет. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе облсуда, смягчающим обстоятельством была принята беременность сожительницы господина Попенкова госпожи Сомовой.