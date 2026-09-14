Воронежский суд признал банкротом совладельца ООО «Энергосбыт» Ивана Попенкова

Арбитражный суд Воронежской области признал совладельца ООО «Энергосбыт» и ООО «Квартал» (передача и торговля электроэнергией) Ивана Попенкова банкротом. Открыта процедура реализации имущества господина Попенкова сроком на шесть месяцев. В ходе процедуры реструктуризации долгов судом были установлены требования кредиторов в размере 133,7 млн руб. Информация появилась в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», банкротный иск к Ивану Попенкову подало ООО «Энергосбыт». В числе кредиторов в деле также заявлены Екатерина (Ивановна) Попенкова, Владислав (Иванович) Попенков, Оксана Сомова, ПАО «Банк Уралсиб» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Финансовым управляющим утвержден Михаил Каплиев, фиксированное вознаграждение которого составляет 25 тыс. руб.

По данным Rusprofile, ООО «Энергосбыт» зарегистрировали в Воронеже в 2014 году. Уставный капитал — 2 млн руб. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Доли в компании принадлежат Ивану Попенкову (50%), Ольге Камориной (25%) и Сергею Еремину (25%). Компания была признана банкротом в ноябре 2024 года. Крупнейшими кредиторами выступают ПАО «Россети Центр», ПАО «ТНС Энерго Воронеж» и УФНС по Воронежской области. Конкурсный управляющий — Андрей Белокур.

После проведения финансового анализа был сделан вывод, что имущества Ивана Попенкова для расчетов с кредиторами недостаточно. При этом в документах суда говорится, что сделать вывод о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного банкротства должника оказалось невозможно. Ни одного проекта плана реструктуризации долгов в отношении господина Попенкова представлено не было.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение об отказе ООО «Квартал» во взыскании 474 млн руб. с ПАО «Россети Центр» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Информация появилась в картотеке. Иск «Квартала» касался неосновательного обогащения в виде сбереженной арендной платы за использование объектов электросетевого хозяйства за период с января 2023-го по август 2025 года.

ООО «Квартал» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году и специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным сетям. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют директор Иван Попенков и Виталий Киценко. Последняя опубликованная финансовая отчетность относится к 2021 году: тогда выручка фирмы составила 76 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб. В мае 2025-го в отношении ООО «Квартал» была введена процедура наблюдения по заявлению ПАО «ТНС энерго Воронеж» из-за задолженности в размере 5,4 млн руб. Впоследствии производство по делу о банкротстве было прекращено после полного погашения требований.

В конце июля также стало известно, что ООО «Квартал» подало еще два иска к ПАО «Россети Центр» и «ТНС энерго Воронеж». Общая сумма требований составила 169 млн руб.

Денис Данилов