Суд Волгограда взыскал с реконструктора Городищенской ОС 1,2 млрд рублей
ООО «Альянс Строй» зарегистрировано в Москве на ул. Авиамоторной, 50 строение 2, помещении 48/2. Основным ОКВЭД указано производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Единственный владелец компании — Данияр Салхенов. Ему также принадлежит 40% астраханского ООО «Каспий Трейд». 2025 года «Альянс Строй» завершил с выручкой 545 млн руб. и заработком в 10 млн руб. При этом на 1 октября 2026 года у компании имеется налоговая задолженность в 135 мнл руб. За все время фирма получила 62 госконтракта на 7,4 млрд руб. Основные заказчики: Минсельхоз РФ, служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, управление капстроительства Астраханской области.