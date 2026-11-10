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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Средняя Волга

Суд Волгограда взыскал с реконструктора Городищенской ОС 1,2 млрд рублей

Расторжение контракта с Минсельхозом РФ признано законным
Арбитражный суд Волгоградской области отказал ООО «Альянс Строй» в признании недействительным решения об одностороннем расторжении госконтракта на реконструкцию Городищенской оросительной системы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Волгоградмелиоводхоз

В сентябре 2025 года Минсельхоз России в лице Волгоградмелиоводхоза заключил контракт с компанией на сумму более 2,4 млрд руб. До конца ноября 2028 года «Альянс Строй» должен был завершить первый этап реконструкции Городищенской оросительной системы. Однако в мае 2026 года заказчик решил отказаться от контракта.

ООО «Альянс Строй» зарегистрировано в Москве на ул. Авиамоторной, 50 строение 2, помещении 48/2. Основным ОКВЭД указано производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Единственный владелец компании — Данияр Салхенов. Ему также принадлежит 40% астраханского ООО «Каспий Трейд». 2025 года «Альянс Строй» завершил с выручкой 545 млн руб. и заработком в 10 млн руб. При этом на 1 октября 2026 года у компании имеется налоговая задолженность в 135 мнл руб. За все время фирма получила 62 госконтракта на 7,4 млрд руб. Основные заказчики: Минсельхоз РФ, служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, управление капстроительства Астраханской области.

На ЕИС «Закупки» указано, что «Альянс Строй» не подтвердил соответствие дополнительным требованиям к участнику закупки. В заявке «Альянс Строй» указал договор на строительство жилого здания в Цхинвале и разрешение на ввод объекта, выданное минэкономразвития Южной Осетии. Однако, по положению о министерстве, оно не уполномочено выдавать такие разрешения. По условиям контракта это стало основанием для отказа от его исполнения и направления сведений о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. В РНП компанию внесли 16 июля этого года сроком до 28 июля 2028-го.
Согласно порталу госзакупок, подрядчик исполнил контакт на 28,86 млн руб. До этого фирма получила аванс в 1,2 млрд руб.
В суд «Альянс Строй» обратился в июне и требовал признать отказ от контракта ничтожным. Минсельхоз РФ подал встречный иск о взыскании с бывшего подрядчика 1,19 млрд руб. неотработанного аванса. В итоге суд отказал компании в удовлетворении требований и взыскал с нее средства по контракту. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
Нина Шевченко