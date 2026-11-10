Суд Волгограда взыскал с реконструктора Городищенской ОС 1,2 млрд рублей

На ЕИС «Закупки» указано, что «Альянс Строй» не подтвердил соответствие дополнительным требованиям к участнику закупки. В заявке «Альянс Строй» указал договор на строительство жилого здания в Цхинвале и разрешение на ввод объекта, выданное минэкономразвития Южной Осетии. Однако, по положению о министерстве, оно не уполномочено выдавать такие разрешения. По условиям контракта это стало основанием для отказа от его исполнения и направления сведений о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. В РНП компанию внесли 16 июля этого года сроком до 28 июля 2028-го.