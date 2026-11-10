В Новороссийске заключили контракт на восстановление поврежденного БПЛА мемориала
В Новороссийске заключили контракт на восстановление братской могилы советских воинов на кладбище в селе Мысхако, поврежденной обломками беспилотника. Стоимость работ превысит 2,2 млн руб., подрядчиком выступит местное ООО «Мемориал». Завершить ремонт необходимо до 4 декабря 2026 года, следует из данных портала госзакупок.
Контракт предусматривает ремонтно-восстановительные работы памятника «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 года». Согласно документам, подрядчик должен выполнить их с момента заключения контракта по 4 декабря.
О повреждении мемориала в начале марта сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, после ночной атаки беспилотников на кладбище в Мысхако была посечена плита с именами советских бойцов, от нее откололась небольшая часть.