Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Ярославль

Незаконная вырубка леса под Рыбинском нанесла ущерб на 200 тысяч рублей

Рыбинское межмуниципальное управление полиции возбудило уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений вблизи села Огарково Рыбинского муниципального округа. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.

прокуратура Ярославской области

По данным ведомства, факт самовольной рубки установили во время проверки с участием представителей регионального управления лесничествами. Неизвестные вырубили березы, осины и ольху, причинив лесному фонду ущерб более чем на 200 тыс. руб.
Уголовное дело возбуждено по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Ход расследования находится на контроле Рыбинской городской прокуратуры.
Виктория Самко