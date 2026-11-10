Незаконная вырубка леса под Рыбинском нанесла ущерб на 200 тысяч рублей
Рыбинское межмуниципальное управление полиции возбудило уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений вблизи села Огарково Рыбинского муниципального округа. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.
По данным ведомства, факт самовольной рубки установили во время проверки с участием представителей регионального управления лесничествами. Неизвестные вырубили березы, осины и ольху, причинив лесному фонду ущерб более чем на 200 тыс. руб.
Уголовное дело возбуждено по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Ход расследования находится на контроле Рыбинской городской прокуратуры.