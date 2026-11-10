В Петербурге над дворниками установили цифровой контроль

Председатель Жилищного комитета Петербурга Денис Удод в беседе с корреспондентом телеканала назвал цифровизацию отрасли насущной необходимостью. По его словам, современные технологии здесь применяют для автоматизации системы мониторинга, чтобы можно было точно знать, что происходит с уборкой в городе в любую единицу времени.