В Петербурге над дворниками установили цифровой контроль
Работоспособность новой системы ГИС ЖКХ проверили в Пушкинском и Московском районах Санкт-Петербурга. Ее особенность — цифровой контроль за работой дворников. Информацией об этом поделился телеканал «Санкт-Петербург».
Благодаря новой системе каждый дворник теперь отображается на карте. Она фиксирует, какой участок он убирал и когда. Через эту программу также распределяют задания.
Система пока прошла только первичные испытания. В настоящее время ее налаживают.
Председатель Жилищного комитета Петербурга Денис Удод в беседе с корреспондентом телеканала назвал цифровизацию отрасли насущной необходимостью. По его словам, современные технологии здесь применяют для автоматизации системы мониторинга, чтобы можно было точно знать, что происходит с уборкой в городе в любую единицу времени.