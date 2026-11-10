Самарскую область посетит торговый советник Посольства Бангладеш
В Самарской области с 11 по 13 ноября будет работать советник Посольства Бангладеш Шах Мохаммад Хабибул Хасан. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.
На площадке Торгово-промышленной палаты пройдет встреча торгового советника с представителями Минэкономразвития региона и бизнесом. Встреча пройдет 12 ноября в 13:00 (MSK+1).
Министерство приглашает поучаствовать заинтересованных в развитии внешнеэкономической деятельности, экспорте продукции и услуг, поиске зарубежных партнеров, расширении делового взаимодействия с Республикой Бангладеш.