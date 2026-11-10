В Екатеринбурге с 1 декабря запустят троллейбусы до Синих Камней
В микрорайон Синие Камни в Екатеринбурге планируют запустить троллейбусный маршрут №37. Предполагается, что первый рейс состоится 1 декабря, сообщили «Ъ-Урал» в городской администрации.
По данным близкого к мэрии Екатеринбурга Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», запуск маршрута стал возможен после завершения строительства развязки у концерна «Калина». На линии будут работать троллейбусы с автономным ходом.
Ранее сообщалось, что полностью открыть движение по транспортной развязке у концерна «Калина» планируют 15 ноября.