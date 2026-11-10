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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Урал

В Екатеринбурге с 1 декабря запустят троллейбусы до Синих Камней

В микрорайон Синие Камни в Екатеринбурге планируют запустить троллейбусный маршрут №37. Предполагается, что первый рейс состоится 1 декабря, сообщили «Ъ-Урал» в городской администрации.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным близкого к мэрии Екатеринбурга Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», запуск маршрута стал возможен после завершения строительства развязки у концерна «Калина». На линии будут работать троллейбусы с автономным ходом.
Ранее сообщалось, что полностью открыть движение по транспортной развязке у концерна «Калина» планируют 15 ноября.
Полина Бабинцева