В Прикамье доходы самозанятых выросли более чем на треть
В Пермском крае суммарный доход самозанятых в период с января по сентябрь 2026 года составил 40,4 млрд руб. Годом ранее этот показатель соответствовал 29,5 млрд руб. Таким образом, рост составил 37%. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на УФНС по Пермскому краю.
Поступления в бюджет от налога на профессиональный доход (НПД) за девять месяцев достигли 1,6 млрд руб. — на 25,9% больше, чем годом ранее. В консолидированный бюджет Прикамья поступило чуть более 1 млрд руб., что на 207 млн руб. больше, чем за январь–сентябрь 2025 года.
На 1 октября в Пермском крае зарегистрировано 320,8 тыс. человек с самозанятостью. С начала года их стало больше на 40,7 тыс.