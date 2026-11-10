В Прикамье доходы самозанятых выросли более чем на треть

Поступления в бюджет от налога на профессиональный доход (НПД) за девять месяцев достигли 1,6 млрд руб. — на 25,9% больше, чем годом ранее. В консолидированный бюджет Прикамья поступило чуть более 1 млрд руб., что на 207 млн руб. больше, чем за январь–сентябрь 2025 года.