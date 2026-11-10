В Челябинске за 590 млн рублей продают завод труб и металлоконструкций
По данным из объявления и фотографиям, производство принадлежит ООО «ЧПК»
В Челябинске за 590 млн руб. выставили на продажу действующий завод полного цикла по выпуску металлоконструкций, производству и восстановлению стальных труб. В карточке объекта, размещенной на платформе Avito, продавец позиционирует актив как «готовый высокодоходный бизнес с налаженными процессами и клиентской базой», который осуществляет полный цикл обработки металла и готов к немедленной работе. При этом брендинг на фотографиях и заявленная в объявлении спецификация оборудования указывают на базу ООО «Челябпромконструкция» (ЧПК) на улице Мраморной.
При публикации предложения на сервисе «Авито» брокер скрыл точное местоположение площадки. Однако в конце описания продавец отдельно оговаривает, что указанный адрес является условным, а осмотр предприятия возможен по предварительному согласованию в любой рабочий день.
Идентифицировать выставленный на продажу актив позволяют опубликованные фотографии административных помещений и детальный перечень технологических операций. На снимке из офисной зоны на столах виден фирменный брендинг компании «ЧПК». В Челябинске эту аббревиатуру использует профильное ООО «Челябпромконструкция», работающее на рынке трубного проката с 2024 года. Кроме того, заявленные в объявлении характеристики — от выпуска нестандартных труб диаметром до 3000 мм до формулировок по исправлению дефектов геометрии проката (правка эллипсов, вмятин и «бананов») — дословно совпадают с перечнем услуг на официальном сайте «Челябпромконструкции». Фактически производственная база этого предприятия находится в Металлургическом районе Челябинска, на улице Мраморной.
Согласно объявлению, продавец предлагает огороженный земельный участок промышленного назначения площадью 1,5 га с собственным контрольно-пропускным пунктом. На территории расположен двухэтажный комплекс общей площадью 3,3 тыс. кв. м с чистовой отделкой и отдельным входом с улицы. Строение объединяет офисное здание, собственный склад для хранения труб и производственные корпуса, включая теплый цех с высотой потолков 12 м. По данным из объявления, площадка обеспечена центральным водоснабжением и канализацией, трансформаторной подстанцией мощностью 630 кВА (в параметрах здания указана мощность электросети 380 кВт) и газоснабжением на 100 куб. м с технической возможностью увеличения лимитов.
В станочный и крановый парк входят два козловых крана грузоподъемностью по 10 т с дистанционным управлением и два вальцепрокатных стана: первый рассчитан на вальцовку стального листа толщиной 8–19 мм при длине обечайки до 3 м, второй обрабатывает лист толщиной 8–28 мм с формированием обечайки длиной до 6 м.
Также цех оснащен плазменным 3D-труборезом с ЧПУ для раскроя труб диаметром от 89 до 1420 мм, установками газовой и электросварки (в том числе под флюсом), сверлильным, компрессорным и пескоструйным оборудованием. Завод самостоятельно выпускает трубы диаметром 630 мм, нестандартные трубы диаметром от 630 до 3000 мм, обечайки, конусы, цилиндры и приварные муфты, а также занимается механической обработкой и восстановлением лежалых и бывших в употреблении труб.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Челябпромконструкция» зарегистрировано в феврале 2024 года в Челябинске на улице Мраморной, 20е. Единственным учредителем и директором компании выступает Роман Усынин, среднесписочная численность персонала составляет семь человек.
По итогам 2025 года выручка предприятия от продаж составила 66,9 млн руб., чистая прибыль — 65 тыс. руб., стоимость основных средств на балансе — 9,2 млн руб., чистые активы — 3,7 млн руб.