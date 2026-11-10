В Челябинске за 590 млн рублей продают завод труб и металлоконструкций

Идентифицировать выставленный на продажу актив позволяют опубликованные фотографии административных помещений и детальный перечень технологических операций. На снимке из офисной зоны на столах виден фирменный брендинг компании «ЧПК». В Челябинске эту аббревиатуру использует профильное ООО «Челябпромконструкция», работающее на рынке трубного проката с 2024 года. Кроме того, заявленные в объявлении характеристики — от выпуска нестандартных труб диаметром до 3000 мм до формулировок по исправлению дефектов геометрии проката (правка эллипсов, вмятин и «бананов») — дословно совпадают с перечнем услуг на официальном сайте «Челябпромконструкции». Фактически производственная база этого предприятия находится в Металлургическом районе Челябинска, на улице Мраморной.