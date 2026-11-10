Московскую площадь начали готовить к Рождественской ярмарке
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала дополнительный ордер на подготовку Московской площади к Рождественской ярмарке. На территории установят сцену, арт-объекты и оборудование для праздничных мероприятий, мастер-классов и других активностей, сообщили в инспекции.
Пространство площади также украсят к праздникам. В этом году праздничные площадки будут работать с 12 декабря по 10 января на Дворцовой, Манежной и Московской площадях, а также на Малой Садовой и Кленовой улицах.
Главной площадкой ярмарки станет Манежная площадь: там планируют установить каток, карусель и детский паровозик. На Дворцовой разместят ледовую горку и торговые домики, а Кленовую улицу украсят световыми инсталляциями. Всего ярмарка охватит пять городских локаций.
В прошлом сезоне Рождественская ярмарка также проходила на нескольких площадках. Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», ее посетили почти 1,5 млн человек. В 2025 году городские власти решили отказаться от западноевропейской стилистики оформления в пользу русских традиций.