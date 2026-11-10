В Адыгее двух заключенных осудили за организацию азартных игр
В Адыгее двух жителей Краснодарского края, отбывающих наказание в исправительном учреждении, приговорили к дополнительным срокам лишения свободы за участие в деятельности экстремистской организации и незаконную организацию азартных игр. Одному из них назначили шесть лет лишения свободы с ограничением свободы на восемь месяцев, второму — три года и три дня с ограничением свободы на один год и два месяца. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, сообщили в следственном управлении СКР по республике.
По данным следствия и суда, с 2022 года по декабрь 2025 года осужденные участвовали в деятельности организации, признанной экстремистской в России. Находясь в исправительном учреждении, они демонстрировали приверженность этому движению среди других заключенных и публично выражали ему поддержку.
Кроме того, фигуранты организовали на территории учреждения азартные игры среди осужденных с использованием игрового оборудования.
Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-разыскной деятельности, проведенной совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по Адыгее, региональными управлениями ФСБ и ФСИН. Мужчины признаны виновными по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр) и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).