В Адыгее двух заключенных осудили за организацию азартных игр

В Адыгее двух жителей Краснодарского края, отбывающих наказание в исправительном учреждении, приговорили к дополнительным срокам лишения свободы за участие в деятельности экстремистской организации и незаконную организацию азартных игр. Одному из них назначили шесть лет лишения свободы с ограничением свободы на восемь месяцев, второму — три года и три дня с ограничением свободы на один год и два месяца. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, сообщили в следственном управлении СКР по республике.