Из-за обрушения моста в Архангельской области задерживаются десять пассажирских поездов
Среди задержанных составов есть поезда, следующие в Петербург и из него
Из-за приостановки движения на участке Черемуха — Виледь Северной железной дороги задерживаются десять пассажирских поездов дальнего следования. Среди них составы, следующие из Санкт-Петербурга в Сыктывкар и обратно, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК) в официальном Telegram-канале.
В список попали поезда № 98 Санкт-Петербург — Сыктывкар и № 97 Сыктывкар — Санкт-Петербург, а также составы между Москвой и Воркутой, Москвой и Лабытнанги, Адлером и Воркутой, Новороссийском и Воркутой.
Перевозку пассажиров через участок, где движение поездов временно остановлено, организовали автобусами. После этого люди продолжат путь в поездах по своим маршрутам. Сотрудники поездных бригад помогают пассажирам, а тем, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, предоставят питание.
Напомним, утром 10 ноября на перегоне Черемуха — Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. В результате с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Движение на участке приостановлено.