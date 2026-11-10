Из-за обрушения моста в Архангельской области задерживаются десять пассажирских поездов

Перевозку пассажиров через участок, где движение поездов временно остановлено, организовали автобусами. После этого люди продолжат путь в поездах по своим маршрутам. Сотрудники поездных бригад помогают пассажирам, а тем, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, предоставят питание.