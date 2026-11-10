В Краснодаре расторгли контракты на строительство трех социальных объектов

В одностороннем порядке расторгнуты контракты на проектирование и строительство детского сада в станице Старокорсунской на улице Вознесенской, 92, а также дошкольного учреждения на улице Писателя Знаменского. Оба объекта ранее планировалось ввести в эксплуатацию в 2026 году. Кроме того, по аналогичной причине прекращен муниципальный контракт с подрядчиком, строившим общеобразовательную школу на 1,1 тыс. мест на улице Западный Обход в микрорайоне «Южане».