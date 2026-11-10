В Краснодаре расторгли контракты на строительство трех социальных объектов
В Краснодаре в 2026 году расторгли муниципальные контракты на строительство двух детских садов и школы на 1,1 тыс. мест. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в администрации города.
В одностороннем порядке расторгнуты контракты на проектирование и строительство детского сада в станице Старокорсунской на улице Вознесенской, 92, а также дошкольного учреждения на улице Писателя Знаменского. Оба объекта ранее планировалось ввести в эксплуатацию в 2026 году. Кроме того, по аналогичной причине прекращен муниципальный контракт с подрядчиком, строившим общеобразовательную школу на 1,1 тыс. мест на улице Западный Обход в микрорайоне «Южане».
Еще по трем объектам сроки реализации перенесли с 2026 на 2027 год. Речь идет о школе на 1,1 тыс. мест в поселке Краснодарском Прикубанского внутригородского округа, детском саде на 150 мест на улице Героев-Разведчиков и дошкольном учреждении на 280 мест в районе улицы Эгейской.
В мэрии краевой столицы пояснили, что перенос сроков связан с низкими темпами выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями, а также перераспределением лимитов бюджетных ассигнований на следующий год. Финансирование строительства предусмотрено соглашениями, заключенными между администрацией Краснодара и департаментом строительства Кубани.
В администрации Краснодара также сообщили, что при нарушении подрядчиками условий муниципальных контрактов, в том числе сроков исполнения работ, заказчик ведет претензионную работу. Комплекс мер предусматривает начисление неустойки.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что департамент строительства Краснодарского края поддержал инициативу Минстроя России по созданию единого федерального рейтинга надежности строительных подрядчиков.