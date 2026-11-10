Финансирование Ростовского бизнес-инкубатора в 2027 году сократят на 27%
В Ростовской области в 2027 году расходы на обеспечение деятельности Ростовского бизнес-инкубатора планируют сократить до 11,4 млн руб. против 15,7 млн руб., предусмотренных бюджетом на 2026 год. Снижение составит около 4,3 млн руб., или 27,3%. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета региона на 2027 год, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Средства выделяются Ростовскому региональному агентству поддержки предпринимательства, которое обеспечивает работу бизнес-инкубатора. Сокращение этой статьи станет наиболее заметным среди перечисленных в проекте бюджета направлений финансирования инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.
В то же время общий объем средств на обеспечение деятельности агентства в 2027 году планируется увеличить до 222 млн руб. против 220,9 млн руб. в 2026 году. Финансирование проекта «Мой бизнес» вырастет примерно с 169 млн до 174,3 млн руб., а расходы на «Точку кипения» и Центр креативных индустрий останутся практически на прежнем уровне.
Таким образом, сокращение расходов затронет прежде всего бизнес-инкубатор, тогда как финансирование основных программ и других площадок поддержки предпринимателей в целом сохранится или увеличится.