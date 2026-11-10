Финансирование Ростовского бизнес-инкубатора в 2027 году сократят на 27%

В то же время общий объем средств на обеспечение деятельности агентства в 2027 году планируется увеличить до 222 млн руб. против 220,9 млн руб. в 2026 году. Финансирование проекта «Мой бизнес» вырастет примерно с 169 млн до 174,3 млн руб., а расходы на «Точку кипения» и Центр креативных индустрий останутся практически на прежнем уровне.