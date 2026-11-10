В Удмуртии почтили память конструктора-оружейника Михаила Калашникова

«Михаил Тимофеевич приехал в Удмуртию молодым парнем и сделал очень многое, чтобы прославить наше Отечество, наше российское оружие, нашу республику <...> Это человек с большой буквы, который очень любил детей и делал все для того, чтобы они росли патриотами, истинными гражданами нашего государства»,— сказал спикер республиканского парламента Владимир Невоструев.