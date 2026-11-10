В Удмуртии почтили память конструктора-оружейника Михаила Калашникова
10 ноября отмечается 107-летие со дня его рождения
В Удмуртии 10 ноября состоялась церемония возложения цветов в честь 107-летия со дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Мероприятие прошло у Монумента боевой и трудовой славы в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.
«Михаил Тимофеевич приехал в Удмуртию молодым парнем и сделал очень многое, чтобы прославить наше Отечество, наше российское оружие, нашу республику <...> Это человек с большой буквы, который очень любил детей и делал все для того, чтобы они росли патриотами, истинными гражданами нашего государства»,— сказал спикер республиканского парламента Владимир Невоструев.
Он добавил, что Михаил Калашников был «одержим» конструкторским делом, мог работать круглые сутки и при этом писал стихи и увлекался классической музыкой. Его конструкторская идея живет. Ранее именем Михаила Калашникова были названы аэропорт Ижевска, а также гора в Северной Осетии.
В церемонии участвовали общественники, директора оборонных предприятий Ижевска, депутаты, руководство администрации города, представители правоохранительных органов, местные жители и др. Они почтили минутой молчания память жителей Удмуртии, защищавших свободу и независимость страны, а после возложили цветы к Вечному огню и памятным бюстам.
Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья на Алтае. Большую часть жизни конструктор работал в Ижевске. Известен как разработчик автомата АК-47, который был принят на вооружение в начале 1949 года. Конструктор стал единственным человеком, удостоенным звания Героя РФ и дважды звания Героя социалистического труда. Михаил Калашников умер на 95-м году жизни в столице Удмуртии.