В Уфе судебный пристав помог эвакуировать жителей из горящего дома
Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Кировского районного отделения судебных приставов Уфы Арсен Баймурзин помог эвакуировать жильцов из горящего дома.
Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Башкирии, проезжая мимо многоэтажного дома в микрорайоне Кузнецовский Затон, он заметил горящий балкон на четвертом этаже.
Пристав позвонил по номеру 112, а затем, забежав в подъезд, он стал стучать в двери квартир на четвертом и пятом этажах, сообщая жильцам об опасности и помогая им эвакуироваться.
Из подъезда эвакуировали четырех пожилых людей и семью с маленьким ребенком. Одна пенсионерка отказывалась покидать квартиру без своей кошки. Пристав помог ей забрать питомца и покинуть здание.
Через несколько минут на место прибыли пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Во время происшествия никто не пострадал, отметили в УФССП.