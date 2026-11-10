Создатель глэмпинга под Уфой отбилась от иска о взыскании бюджетной субсидии

По мнению министерства, целей субсидии предпринимательница не достигла: к маю 2025 года были завершены монтаж и внутренняя отделка лишь трех из семи модульных домов. К тому же не были обустроены канализация, водоснабжение, система противопожарной безопасности и не был организован доступ маломобильных граждан. Также минтуризма обратило внимание на прекращение регистрации ИП. Наконец, получатель субсидии не изменила вид разрешенного использования земельного участка.