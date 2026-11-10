Создатель глэмпинга под Уфой отбилась от иска о взыскании бюджетной субсидии
Министерство предпринимательства и туризма Башкирии не смогло в арбитражном суде Башкирии взыскать более 8 млн руб. с индивидуального предпринимателя Эмилии Выдриной — основателя глэмпинга Shelter под Уфой. Министерство требовало вернуть более 6,4 млн руб. субсидии на открытие базы отдыха и 1,6 млн руб. в виде процентов за пользование чужими денежными средствами.
Из материалов дела следует, что в ноябре 2023 года министерство и госпожа Выдрина договорились о выделении 10,7 млн руб. из регионального бюджета на строительство семи модульных домов в лесу около поселка Ушаково.
По мнению министерства, целей субсидии предпринимательница не достигла: к маю 2025 года были завершены монтаж и внутренняя отделка лишь трех из семи модульных домов. К тому же не были обустроены канализация, водоснабжение, система противопожарной безопасности и не был организован доступ маломобильных граждан. Также минтуризма обратило внимание на прекращение регистрации ИП. Наконец, получатель субсидии не изменила вид разрешенного использования земельного участка.
В суде госпожа Выдрина доказывала, что глэмпинг работает. Она предоставила кассовые чеки постояльцев, договоры с ресурсоснабжающими организациями и сервисами бронирования, договор аренды участка с министерством лесного хозяйства, а также фотографии глэмпинга и сайт базы отдыха (на сегодня он не действует. — «Ъ-Уфа»). Что касается прекращения деятельности ИП, то это обстоятельство ответчица объяснила технической ошибкой.
Арбитражный суд Башкирии решил, что получательница субсидии выполнила обязательства в полном объеме.
Это не первый за последний месяц случай, когда у минпредпринимательства и туризма не получается взыскать в бюджет субсидии на открытие глэмпингов. Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее владелец базы отдыха под Бирском избежал необходимости вернуть 17,5 млн руб.