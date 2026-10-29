Субсидии оставили в глэмпинге

Партнер коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский назвал решение суда законным и обоснованным. «Такие ситуации встречаются часто и основаны они на повышенном внимании различных контролеров и правоохранителей к целевому расходованию бюджетных средств. Даже в очевидных ситуациях, когда бюджетные деньги потрачены результативно и в соответствии с целями их выделения, распорядителями бюджетных средств заявляются иски об их возврате только на основании каких-то мелких и устранимых нарушений. В данном случае этим нарушением была неправильно заполненная отчетность, что и было легко исправлено. Такое поведение создает необоснованную нагрузку на суды и на самих истцов только с целью "прикрыться" отказным судебным решением»,— отметил господин Могилевский.