Субсидии оставили в глэмпинге
Минтуризма Башкирии проиграло спор за бюджетное финансирование
Арбитражный суд Башкирии отказал министерству предпринимательства и туризма республики во взыскании с владельца глэмпинга «ZeБирск» Тимура Пайдиева более 17,5 млн руб. В эту сумму министерство оценило объем субсидии, полученной предпринимателем в 2023 году на открытие базы отдыха, и процентов. По мнению истца, господин Пайдиев распорядился этими деньгами не по назначению, но суд пришел к иным выводам. Юристы полагают, что решение суда соответствует судебной практике.
Министерству предпринимательства и туризма республики не удалось в арбитражном суде Башкирии взыскать с индивидуального предпринимателя Тимура Пайдиева более 17,5 млн руб. В 15,3 млн руб. истец оценил основной долг, а в 2,2 млн руб.— проценты.
Как следует из материалов дела, в ноябре 2023 года Тимур Пайдиев получил субсидию в размере 15,3 млн руб. на строительство модульных гостевых домиков в глэмпинге «ZeБирск» на берегу озера Шамсутдин в Бирском районе. Сама база была открыта для гостей тремя годами ранее — летом 2020 года. Это был первый в республике подобный проект — глэмпинг.
В июне 2025 года Управление федерального казначейства провело выездную проверку использования субсидии. По ее итогам ведомство установило, что в 2024 году на территории глэмпинга были построены десять домиков «Сафари с санузлом» за 7,9 млн руб. Также выяснилось, что предприниматель нарушил правила использования федеральных денег: они расходовались с одного расчетного счета, на котором помимо субсидии были личные средства предпринимателя. Таким образом, полагают в минтуризма Башкирии, господином Пайдиевым были нарушены «условия по расходованию средств и порядок отчетности».
В сентябре 2025 года министерство потребовало от предпринимателя вернуть субсидию, но он этого не сделал, что стало поводом для подачи иска в суд.
Арбитражный суд Башкирии установил, что Тимур Пайдиев инвестировал в создание глэмпинга 30 млн руб., из которых половина — средства субсидии. В рамках реализации проекта предприниматель, указано в материалах дела, приобрел утепленные палатки «Сафари» на 12,2 млн руб., на строительство фундаментов, монтаж палаток, инженерные коммуникации к ним ушло еще 18,2 млн руб. В подтверждение затрат предприниматель предоставил суду договоры поставок.
«Таким образом, факт несения расходов ответчиком ИП Пайдиевым Т.Б. в реализацию инвестиционного проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения с учетом полной комплектации в размере 30 350 000 руб., документально подтвержден и не оспаривается стороной истца и иными лицами», — указал суд.
По мнению суда, требования министерства «основаны на неверном распределении сумм в графах отчета о расходовании денежных средств». Однако, следует из решения суда, идентификация источников финансирования «носит исключительно формальный характер». Тимур Пайдиев, говорится в материалах дела, направил в министерство уточненный отчет расходования средств.
Партнер коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский назвал решение суда законным и обоснованным. «Такие ситуации встречаются часто и основаны они на повышенном внимании различных контролеров и правоохранителей к целевому расходованию бюджетных средств. Даже в очевидных ситуациях, когда бюджетные деньги потрачены результативно и в соответствии с целями их выделения, распорядителями бюджетных средств заявляются иски об их возврате только на основании каких-то мелких и устранимых нарушений. В данном случае этим нарушением была неправильно заполненная отчетность, что и было легко исправлено. Такое поведение создает необоснованную нагрузку на суды и на самих истцов только с целью "прикрыться" отказным судебным решением»,— отметил господин Могилевский.
Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш согласна с выводами суда. «Согласно свежей судебной практике, возврат субсидии является мерой ответственности, которую применяют лишь при существенных нарушениях или недобросовестном поведении получателя. В нашем случае деньги потрачены на то, на что выделялись, объект создан и работает, а признаков нецелевого использования суд не нашел. Таким образом, полагаю, что возможные перспективы отмены решения в апелляции невысоки»,— пояснила эксперт.
Коммерсантъ (Уфа) №202от 30.10.2026, стр. 8