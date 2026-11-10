Муниципалитетам Кубани будут перечислять до 100% транспортного налога
С 2027 года в местные бюджеты Краснодарского края начнут зачислять часть поступлений от транспортного налога, направляемого в краевую казну. Для муниципальных районов норматив отчислений составит 65%, для муниципальных округов — 100%, для городских округов — 60%. Это следует из закона Краснодарского края о внесении изменений в статью 13 закона «О бюджетном процессе в Краснодарском крае», подписанного губернатором Вениамином Кондратьевым.
Новые нормативы будут действовать с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно. Таким образом, распределение транспортного налога будет зависеть от типа муниципального образования. Наибольшую долю поступлений получат муниципальные округа, городским округам предусмотрено 60%, муниципальным районам — 65%.
Речь идет о распределении налоговых доходов, которые по бюджетному законодательству зачисляются в краевой бюджет. Закон устанавливает нормативы их передачи на местный уровень и не меняет сами ставки транспортного налога, повышение которых с 2027 года ранее утвердили на Кубани.
Поправки также вносят изменения в механизм межбюджетных расчетов. В частности, при определении объема субсидий, перечисляемых муниципальными образованиями в краевой бюджет в 2027 году, доходы от транспортного налога будут учитывать исходя из фактических поступлений за 2025 год с применением новых нормативов отчислений.