Муниципалитетам Кубани будут перечислять до 100% транспортного налога

С 2027 года в местные бюджеты Краснодарского края начнут зачислять часть поступлений от транспортного налога, направляемого в краевую казну. Для муниципальных районов норматив отчислений составит 65%, для муниципальных округов — 100%, для городских округов — 60%. Это следует из закона Краснодарского края о внесении изменений в статью 13 закона «О бюджетном процессе в Краснодарском крае», подписанного губернатором Вениамином Кондратьевым.