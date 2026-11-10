Глава Анапы: мораторий по сельхозземлям не легализует самострои

«Хочу подчеркнуть, что введенные нами временные меры не означают, что самовольное строительство на сельхозземлях теперь разрешено, а там, где уже есть объекты, будет узаконено. Проводимая работа — это возможность подобрать индивидуальное решение в сложившейся ситуации для сохранения объектов, где проживают люди, оказавшиеся в непростых обстоятельствах»,— сообщила Светлана Маслова.