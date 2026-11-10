Глава Анапы: мораторий по сельхозземлям не легализует самострои
Временные меры, введенные в отношении земель сельскохозяйственного назначения, не означают легализации самовольного строительства, заявила глава Анапы Светлана Маслова по итогам заседания рабочей группы, занимающейся вопросами использования сельхозземель. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Проведено шесть заседаний, рассмотрено более 200 материалов. Предварительно в работе около 8,5 тыс. участков, значительная часть которых еще не застроена. Инвентаризация продолжается. Вместе с Росреестром проверяем и случаи, когда на кадастровый учет поставлены объекты, хотя действующие градостроительные нормы не предусматривают строительство на этих территориях. Для открытости процесса разрабатываем интерактивную карту», — отметила глава Анапы.
На заседании отдельно обсудили, как действующие временные меры помогают решать накопившиеся проблемы и какие правовые механизмы можно применить для приобретателей, особенно для тех, у кого расположенный на таком участке дом является единственным жильем.
«Хочу подчеркнуть, что введенные нами временные меры не означают, что самовольное строительство на сельхозземлях теперь разрешено, а там, где уже есть объекты, будет узаконено. Проводимая работа — это возможность подобрать индивидуальное решение в сложившейся ситуации для сохранения объектов, где проживают люди, оказавшиеся в непростых обстоятельствах»,— сообщила Светлана Маслова.
Вместе с тем в ходе проводимых мероприятий уже выявлены случаи, когда мораторием пытаются воспользоваться для нового строительства или скорейшего завершения объектов, которые на момент введения процедуры приостановки претензионно-исковой работы находились на начальном этапе. «Мы неоднократно предупреждали, что такие действия недопустимы. Незастроенные участки и объекты незавершенного строительства под временные меры не подпадают. Все нарушения получат правовую оценку по итогам полной инвентаризации»,— подчеркнула глава города.
По ее словам, общая задача — найти законный выход из сложившейся ситуации, защитить интересы города и граждан, которые были введены в заблуждение или просто обмануты при приобретении земельных участков для строительства жилья, а также не имели полной информации о возможности возведения объектов, что привело к нарушениям использования земель.
Светлана Маслова обратилась ко всем собственникам земельных участков с разрешенным использованием «земли сельхозназначения» с просьбой еще раз внимательно ознакомиться с правилами так называемого моратория и не использовать введенный режим для создания новых объектов. «В случае установления факта начала или продолжения строительства после принятия решения приостановка претензионно-исковой работы на такие участки не распространяется»,— резюмировала она.
Напомним, в июле 2026 года на сессии Совета депутатов Анапы принят мораторий на снос жилых и садовых домов, построенных на землях сельскохозяйственного назначения. Документ действует до 1 сентября 2027 года. За это время власти должны разработать меры по легализации таких объектов, которых, по предварительным данным, насчитывается около 1,3 тыс.