Торговый дом ММК увеличил отгрузку трубной продукции и судовой стали

Данные представил директор Торгового дома ММК Григорий Щуров в ходе 29-й Международной конференции «Российский рынок металлов», состоявшейся в Санкт-Петербурге. По его словам, рост продаж в сегменте трубной продукции обусловлен внедрением толлинговой бизнес-модели взаимодействия с партнерами. А к продажам стали в 2026 году подключились пять новых филиалов, в результате чего клиентская база выросла на треть.