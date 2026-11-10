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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Южный Урал

Торговый дом ММК увеличил отгрузку трубной продукции и судовой стали

Реализация трубного проката в Торговом доме ММК за 10 месяцев 2026 года увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а отгрузка судовой стали — в два раза. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Данные представил директор Торгового дома ММК Григорий Щуров в ходе 29-й Международной конференции «Российский рынок металлов», состоявшейся в Санкт-Петербурге. По его словам, рост продаж в сегменте трубной продукции обусловлен внедрением толлинговой бизнес-модели взаимодействия с партнерами. А к продажам стали в 2026 году подключились пять новых филиалов, в результате чего клиентская база выросла на треть.