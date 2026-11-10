Сети тюменских АЗС выдали предупреждение за завышение цен
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Тюменской области выдало предупреждение региональной сети автозаправочных станций Н1 за необоснованную разницу цен на бензин, сообщили в ведомстве.
В УФАС установили, что на заправках ООО «АЗС-Н1» были завышены розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 — на аналогичных АЗС они были ниже. При этом экономических, технологических и иных обоснований значительно повышать цены не было. Завышение стоимости, по данным управления, приводит или может привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, хозяйствующих субъектов.
По результатам анализа рынка заправки Н1 занимают коллективное доминирование на территории Тюмени и Тюменского района. В отношении компании может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в случае неисполнения предупреждения.