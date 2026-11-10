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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Урал

Сети тюменских АЗС выдали предупреждение за завышение цен

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Тюменской области выдало предупреждение региональной сети автозаправочных станций Н1 за необоснованную разницу цен на бензин, сообщили в ведомстве.

Павел Лисицын / Коммерсантъ

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В УФАС установили, что на заправках ООО «АЗС-Н1» были завышены розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 — на аналогичных АЗС они были ниже. При этом экономических, технологических и иных обоснований значительно повышать цены не было. Завышение стоимости, по данным управления, приводит или может привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, хозяйствующих субъектов.
По результатам анализа рынка заправки Н1 занимают коллективное доминирование на территории Тюмени и Тюменского района. В отношении компании может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в случае неисполнения предупреждения.
Ирина Пичурина