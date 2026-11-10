Сети тюменских АЗС выдали предупреждение за завышение цен

В УФАС установили, что на заправках ООО «АЗС-Н1» были завышены розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 — на аналогичных АЗС они были ниже. При этом экономических, технологических и иных обоснований значительно повышать цены не было. Завышение стоимости, по данным управления, приводит или может привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, хозяйствующих субъектов.