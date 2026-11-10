В Самарской области для мигрантов установили повышающий коэффициент к прожиточному минимуму
Также для иностранцев ввели новые платежи
Во вторник, 10 ноября, Самарская губернская дума приняла в двух чтениях пакет законопроектов, регулирующих пребывание иностранцев на территории региона. Документы предусматривают увеличение налогов с 2027 года, а также введение платы за детей.
Речь идет о законе об установлении коэффициента величины прожиточного минимума на душу населения для иностранцев, работающих на территории Самарской области, на 2027 год. С 1 января следующего года в регионе для мигрантов вводится коэффициент в размере 1,5. Это означает, что приезжие специалисты будут обязаны подтверждать доход не ниже величины прожиточного минимума, умноженной на этот коэффициент, — как на себя, так и на каждого члена семьи, находящегося на их иждивении.
Как пояснила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова, параллельно устанавливаются коэффициенты, отражающие региональные особенности рынка труда. Они используются для расчета фиксированных авансовых платежей для отдельных категорий иностранных граждан.
Согласно расчетам минтруда, ежемесячный авансовый платеж составит 17 068 рублей для иностранцев, работающих по патенту у физических лиц для личных нужд, а также для временно и постоянно проживающих в РФ мигрантов, работающих на физлиц, и тех, кто трудится без соответствующего разрешения на работу или патента в соответствии с ФЗ. Для иностранцев, которые работают на основании патента в организациях, у ИП, а также у нотариусов и адвокатов, платеж составит 12 048 рублей.
Кроме того, с 2027 года мигранты должны будут платить за каждого иждивенца, включая взрослых и детей. Для первой категории платеж составит 8 534 рубля в месяц, для второй — 6 024 рубля.
Величина прожиточного минимума на душу населения в Самарской области на 2027 год прогнозируется в размере 19 013 рублей. С учетом коэффициента 1,5 ориентировочный доход, который должен иметь иностранный гражданин до уплаты ежемесячного фиксированного налога, составит 29 932 рубля.