В Самарской области для мигрантов установили повышающий коэффициент к прожиточному минимуму

Речь идет о законе об установлении коэффициента величины прожиточного минимума на душу населения для иностранцев, работающих на территории Самарской области, на 2027 год. С 1 января следующего года в регионе для мигрантов вводится коэффициент в размере 1,5. Это означает, что приезжие специалисты будут обязаны подтверждать доход не ниже величины прожиточного минимума, умноженной на этот коэффициент, — как на себя, так и на каждого члена семьи, находящегося на их иждивении.