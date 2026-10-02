Акционеры «Т-Технологий» утвердили дивиденды в размере 4,7 руб. на акцию

Акционеры МКПАО «Т-Технологии» утвердили выплату дивидендов по итогам второго квартала 2026 года в размере 4,7 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего компания направит на эти цели 12,6 млрд руб., следует из сообщения на ленте раскрытия информации.

Эмитент установил датой отсечки для получения дивидендов 12 октября. По итогам первого квартала группа выплачивала дивиденды в размере 4,6 руб. на акцию, а всего на эти цели направила 12,3 млрд руб.

Операционная прибыль «Т-Технологий» за второй квартал выросла на 25%, до 52,1 млрд руб. Дивидендная политика группы предполагает, что на выплаты акционерам направляется до 30% годовой чистой прибыли по МСФО.