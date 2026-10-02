Акционеры «Т-Технологий» утвердили дивиденды в размере 4,7 руб. на акцию
Акционеры МКПАО «Т-Технологии» утвердили выплату дивидендов по итогам второго квартала 2026 года в размере 4,7 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего компания направит на эти цели 12,6 млрд руб., следует из сообщения на ленте раскрытия информации.
Эмитент установил датой отсечки для получения дивидендов 12 октября. По итогам первого квартала группа выплачивала дивиденды в размере 4,6 руб. на акцию, а всего на эти цели направила 12,3 млрд руб.
Операционная прибыль «Т-Технологий» за второй квартал выросла на 25%, до 52,1 млрд руб. Дивидендная политика группы предполагает, что на выплаты акционерам направляется до 30% годовой чистой прибыли по МСФО.
«Т-Технологии» используют ежеквартальный формат выплат, тогда как ориентир дивидендной политики установлен для всей годовой чистой прибыли по МСФО. Поэтому отдельный платеж за квартал нельзя напрямую сопоставлять с долей 30%: соответствие политике оценивается по совокупному объему выплат за год и итоговой прибыли группы.
В первом квартале 2026 года операционная чистая прибыль без учета эффектов от инвестиции в «Яндекс» выросла на 40%, до 46,5 млрд руб.; «Т-Технологии» связывали с ростом финансовых результатов увеличение промежуточных дивидендов. В мае компания ожидала, что по итогам 2026 года прибыль вырастет минимум на 20%, а дивиденды превысят уровень 2025 года.