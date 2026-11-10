За создание экстремистского сообщества на пять лет осудили жителя Алтая

По данным регионального управления СКР, с декабря 2023 года по октябрь 2025-го фигурант дела создал канал в Telegram. Там он публиковал материалы «об идеях превосходства человека по признаку национальной и социальной принадлежности, а также призывы о вступлении в его экстремистское сообщество».