За создание экстремистского сообщества на пять лет осудили жителя Алтая
Рубцовский горсуд Алтайского края вынес приговор жителю Рубцовска, обвинявшемуся в создании экстремистского сообщества и руководстве им (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Подсудимому назначили пять лет колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным регионального управления СКР, с декабря 2023 года по октябрь 2025-го фигурант дела создал канал в Telegram. Там он публиковал материалы «об идеях превосходства человека по признаку национальной и социальной принадлежности, а также призывы о вступлении в его экстремистское сообщество».
Telegram-канал собрал свыше 1,4 тыс. подписчиков. Как уточнили в следственном ведомстве, с его помощью злоумышленник нашел последователей в нескольких российских регионах, которые «согласились на его предложение о подготовке преступлений экстремистской направленности».