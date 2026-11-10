Операция «Буря на льду»

Первый матч сезона петербуржцы проиграли «Спартаку» в Москве со счетом 1:3, и, в этой связи, у СКА «был зуб» на соперника. В той встрече, впрочем, армейцами еще руководил Игорь Ларионов. Сейчас СКА сильно меняется. Андрей Разин, новый тренер команды, назначенный на этот пост в середине октября, выстраивает свою игру. Принципы которой он, кстати, сформулировал по просьбе корреспондента «Ъ Северо-Запад» после игры со «Спартаком»: это быстрый переход от обороны к атаке, стремительное прохождение средней зоны, хорошее движение при позиционном нападении, плотная игра при обороне. Все это армейцы продемонстрировали в игре со «Спартаком». Им помог быстрый гол, который Василий Глотов забил на 4-й минуте после быстрого розыгрыша. Хозяева «СКА Арены» поймали настроение, кураж, и потом, с 12-й по 14-ю минуту, поразили ворота красно-белых еще трижды — отличились североамериканские форварды Рокко Гримальди, Скотт Уилсон и белорусский защитник Сергей Сапего. Завершил операцию «Буря на льду» в конце первого периода нападающий Никита Недопекин. Он же в начале второй двадцатиминутки установило на табло 6:0.