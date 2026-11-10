Операция «Буря на льду»
СКА разгромил «Спартак» в чемпионате КХЛ
СКА выдал яркий матч в чемпионате КХЛ, разгромив на своей площадке московский «Спартак» 7:1. Уже в первом периоде в ворота соперников влетели пять безответных шайб. Андрей Разин, главный тренер армейцев, сказал, что игра команды была максимально приближена к той, какую он хочет видеть.
Первый матч сезона петербуржцы проиграли «Спартаку» в Москве со счетом 1:3, и, в этой связи, у СКА «был зуб» на соперника. В той встрече, впрочем, армейцами еще руководил Игорь Ларионов. Сейчас СКА сильно меняется. Андрей Разин, новый тренер команды, назначенный на этот пост в середине октября, выстраивает свою игру. Принципы которой он, кстати, сформулировал по просьбе корреспондента «Ъ Северо-Запад» после игры со «Спартаком»: это быстрый переход от обороны к атаке, стремительное прохождение средней зоны, хорошее движение при позиционном нападении, плотная игра при обороне. Все это армейцы продемонстрировали в игре со «Спартаком». Им помог быстрый гол, который Василий Глотов забил на 4-й минуте после быстрого розыгрыша. Хозяева «СКА Арены» поймали настроение, кураж, и потом, с 12-й по 14-ю минуту, поразили ворота красно-белых еще трижды — отличились североамериканские форварды Рокко Гримальди, Скотт Уилсон и белорусский защитник Сергей Сапего. Завершил операцию «Буря на льду» в конце первого периода нападающий Никита Недопекин. Он же в начале второй двадцатиминутки установило на табло 6:0.
Исход матча был предрешен. Армейцы четко двигались по площадке, каждый знал свой маневр, видно было, что команда отлично управляется тренерской рукой. Надо сказать, что шесть шайб петербуржцы забрасывали при Разине только в домашнем матче с «Сибирью», который выиграли со счетом 6:3. Это была первая победа СКА с новым тренером. После нее армейцы играли с переменным успехом. Тренерам даже пришлось «включить» посреди сезона дополнительный комплекс физической подготовки, чтобы привести игроков в порядок — тем просто не хватало скорости и выносливости. Сейчас это дало свои плоды. Игроки СКА выдержали темп матча со «Спартаком» до финальной сирены, забросив еще одну шайбу перед финальной сиреной — точным броском отметился защитник Андрей Педан. «Спартаку» не помогла смена вратаря, произведенная тренерами в середине первого периода — после четвертой пропущенной шайбы. Армейцев было уже не остановить.
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после матча отметил, что его команда проиграла «по всем статьям» и главное — в движении. Также корреспондент «Ъ Северо-Запад» поинтересовался у него и на тему того, чем разрешится ситуация с возвращением сборных России на международную арену, потому что Жамнов — это последний тренер, возглавлявший нашу национальную команду: под его руководством она выступала на Олимпийских играх 2022 года. Сейчас сборные России «де юре» вернули в международные соревнования решением Спортивного арбитражного суда (CAS), но на деле соперники отказываются с ними играть. Алексей Жамнов сказал, что не хотелось бы, чтобы наши команды стали чемпионами мира, за счет технических побед, и что он всегда был сторонником принципа «Спорт — вне политики».
СКА после успешной игры со «Спартаком» переместился на седьмое место в Западной конференции КХЛ. У него 25 очков — столько же, сколько у московского «Динамо», расположившегося строчкой ниже (бело-голубые, правда, провели на три игры больше). Именно эту команду 11 ноября, в среду, армейцы примут на «СКА Арене» в очередном матче чемпионата КХЛ.