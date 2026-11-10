Экс-главе свердловского Росимущества смягчили приговор
Свердловский областной суд существенно изменил обвинительный приговор бывшему руководителю свердловского Росимущества Сергею Зубенко, снизив назначенное в августе наказание с пяти лет колонии строгого режима до трех лет, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области. Кроме того, теперь осужденный обязан выплатить государству не 50 млн руб. штрафа, а 30 млн руб. Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга признал Сергея Зубенко виновным в приготовлении к получению взятки (ч.1 ст. 30, ч.6 ст.290; ч 5,6 ст. 290 УК РФ), а также покушение на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).
По данным обвинения, Сергей Зубенко, будучи главой территориального управления Росимущества, был аффилирован с некоторыми предпринимателями, за «откаты» помогая им в получении госсобственности — поскольку эти полномочия входили в его обязанности. Должность он занимал с конца 2021 года по 2024 год. По версии следствия, с 2022 по 2024 год Сергей Зубенко получил от руководителей коммерческих организаций взятки на общую сумму свыше 19,5 млн руб. Как сообщали ранее в свердловской прокуратуре, деньги передавались за заключение госконтрактов на оказание услуг по возмездной реализации имущества под арестом, а также за влияние на решения о снятии с учета объектов гражданской обороны, которые находятся в федеральной собственности.
По версии следствия, с 2022 года по 2023 год представители поверенных компаний «Меркурий» и «Инвестиционная компания №1» дали подсудимому взятку в размере 3,2 млн руб. Эти фирмы якобы не могли выиграть торги для реализации арестованного имущества. Их представители обратились к Сергею Зубенко с предложением о сотрудничестве. Они заключили госконтракты на 215 млн руб. и 330 млн руб. За это глава ведомства получал определенный процент. Как писал «Ъ-Урал», к середине 2023 года Зубенко разорвал отношения с представителями компаний, так как его не устроила сумма оплаты.
В уголовном деле фигурировал Руслан Элдарханов, который, как сообщалось, передал более 13 млн руб. обвиняемому за заключенный контракт на 608 млн руб. по итогам аукциона по реализации арестованного имущества. В 2024 году Руслан Элдарханов был посредником при передаче взятки от директора одной из компаний за подписание дополнительного соглашения к договору аренды земли (510 тыс. кв. м) на территории Верх-Исетского лесничества. Следствие полагает, что Сергей Зубенко договорился о получении взятки в размере 20% от стоимости уступки права аренды земельного участка, что составило около 200 млн руб.
Реализация схемы не состоялась из-за увольнения чиновника, хотя подсудимый говорил, что еще может повлиять на решение вопроса и потребовал от руководителя организации передать долю в уставном капитале компании в размере 20% ее номинальной стоимости.