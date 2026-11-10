Экс-главе свердловского Росимущества смягчили приговор

По данным обвинения, Сергей Зубенко, будучи главой территориального управления Росимущества, был аффилирован с некоторыми предпринимателями, за «откаты» помогая им в получении госсобственности — поскольку эти полномочия входили в его обязанности. Должность он занимал с конца 2021 года по 2024 год. По версии следствия, с 2022 по 2024 год Сергей Зубенко получил от руководителей коммерческих организаций взятки на общую сумму свыше 19,5 млн руб. Как сообщали ранее в свердловской прокуратуре, деньги передавались за заключение госконтрактов на оказание услуг по возмездной реализации имущества под арестом, а также за влияние на решения о снятии с учета объектов гражданской обороны, которые находятся в федеральной собственности.