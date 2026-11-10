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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Черноземье

«АльфаСтрахование» не добилось от курских властей 121 млн в деле с «Мираторгом»

Арбитражный суд Курской области полностью отказал АО «АльфаСтрахование» в иске о взыскании с комитета ветеринарии Курской области убытков в порядке суброгации в размере 120,9 млн руб. Информация появилась в картотеке. Третьими лицами в деле были заявлены ООО «Мираторг-Курск» (входит в структуру агропромышленного холдинга «Мираторг»), правительство Курской области и региональное министерство финансов и бюджетного контроля.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Иск «АльфаСтрахования» был подан в августе прошлого года. Спор о взыскании в порядке суброгации касается права страховщика после выплаты возмещения («Мираторгу») предъявить требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб. В данном случае речь идет об уничтожении поголовья свиней. Резолютивная и мотивировочная части решения суда пока не опубликованы.

По данным Rusprofile, ООО «Мираторг-Курск» было зарегистрировано в марте 2001 года в Курской области. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал предприятия составляет 25,9 млрд руб. Единственным собственником выступает ООО «АПХ "Мираторг"». Директором компании с августа 2024-го назначена Марина Бершакова. В 2025 году выручка ООО «Мираторг-Курск» составила порядка 86 млрд руб., а чистая прибыль — 1,3 млрд руб. По выручке предприятие заняло первое место в регионе в своей сфере деятельности и четвертое — по всей России.

АО «АльфаСтрахование» — один из крупнейших российских страховщиков, работающий в том числе на рынке агрострахования с господдержкой.

Аналогичный иск в 2025 году «АльфаСтрахование» подавало в Орловской области. Там сумма требований составляла 335,6 млн руб. Компания настаивала, что после выплаты страхового возмещения к ней в силу закона перешло право требования к региональным властям, которые обязаны компенсировать ущерб собственнику имущества, отчужденного в рамках противоэпизоотических мероприятий. Суд пришел к выводу, что распространению инфекции способствовали нарушения ветеринарных правил на самом предприятии, что исключает взыскание средств с областной казны. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.
Подробнее о последствиях АЧС и взыскании компенсации в Орловской области — в материале «Ъ-Черноземье».
Денис Данилов