«АльфаСтрахование» не добилось от курских властей 121 млн в деле с «Мираторгом»

По данным Rusprofile, ООО «Мираторг-Курск» было зарегистрировано в марте 2001 года в Курской области. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал предприятия составляет 25,9 млрд руб. Единственным собственником выступает ООО «АПХ "Мираторг"». Директором компании с августа 2024-го назначена Марина Бершакова. В 2025 году выручка ООО «Мираторг-Курск» составила порядка 86 млрд руб., а чистая прибыль — 1,3 млрд руб. По выручке предприятие заняло первое место в регионе в своей сфере деятельности и четвертое — по всей России.

АО «АльфаСтрахование» — один из крупнейших российских страховщиков, работающий в том числе на рынке агрострахования с господдержкой.