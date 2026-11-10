Киркоров назвал концерт в Тюмени самым сложным в жизни и извинился за него

Он заявил, что концерт стал для него важным уроком того, что «даже при огромном желании порой невозможно победить обстоятельства одной только силой воли». 10 ноября у артиста должно состояться еще одно выступление в тюменской филармонии. «Меня так воспитали, так научили мои родители: "Лопни, но держи фасон!". Признаюсь, фасон трещал по швам. Но я принял решение и взял на себя ответственность — выйти к своему зрителю. Сегодня я, возможно, не смог всего, чего хотел. Но я отдал все, что мог. Благодарю тюменских докторов бригады скорой помощи, в частности Глеба Андреевича, что поставили меня на ноги после концерта. И завтра я выйду на сцену и покажу шоу. Обещаю не 100%, а 150%!»,— поделился певец.