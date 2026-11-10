Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Урал

Киркоров назвал концерт в Тюмени самым сложным в жизни и извинился за него

Прошедшее 9 ноября выступление в Тюмени певец Филипп Киркоров назвал «одним из самых сложных за всю творческую жизнь» и принес извинения посетителям концерта. Как рассказал накануне певец в своем Telegram-канале, ему пришлось выйти на сцену с высокой температурой, выступать ему было тяжело.
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Антон Великжанин / Коммерсантъ

Купить фото
Он заявил, что концерт стал для него важным уроком того, что «даже при огромном желании порой невозможно победить обстоятельства одной только силой воли». 10 ноября у артиста должно состояться еще одно выступление в тюменской филармонии. «Меня так воспитали, так научили мои родители: "Лопни, но держи фасон!". Признаюсь, фасон трещал по швам. Но я принял решение и взял на себя ответственность — выйти к своему зрителю. Сегодня я, возможно, не смог всего, чего хотел. Но я отдал все, что мог. Благодарю тюменских докторов бригады скорой помощи, в частности Глеба Андреевича, что поставили меня на ноги после концерта. И завтра я выйду на сцену и покажу шоу. Обещаю не 100%, а 150%!»,— поделился певец.
По мнению некоторых зрителей, Филипп Киркоров мог выступать в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин в своем канале в Max, он будет добиваться возврата денег зрителям. По его словам, стоимость билетов на выступление артиста доходила до 20 тыс. руб. «Искренне сочувствую всем, кто пришел на это "зрелище". Направлю сегодня же письма в адрес площадки с предложением изучить произошедшее и потребовать от команды артиста полного возврата средств за концерт как за несостоявшийся. Подобное выступление — это, конечно, неуважение и в отношении тюменских зрителей, и в отношении площадки, где артиста принимали»,— сказал депутат. Он также отметил, что если артист себя плохо чувствует, то концерт нужно отменять.
Ирина Пичурина