Киркоров назвал концерт в Тюмени самым сложным в жизни и извинился за него
Прошедшее 9 ноября выступление в Тюмени певец Филипп Киркоров назвал «одним из самых сложных за всю творческую жизнь» и принес извинения посетителям концерта. Как рассказал накануне певец в своем Telegram-канале, ему пришлось выйти на сцену с высокой температурой, выступать ему было тяжело.
Он заявил, что концерт стал для него важным уроком того, что «даже при огромном желании порой невозможно победить обстоятельства одной только силой воли». 10 ноября у артиста должно состояться еще одно выступление в тюменской филармонии. «Меня так воспитали, так научили мои родители: "Лопни, но держи фасон!". Признаюсь, фасон трещал по швам. Но я принял решение и взял на себя ответственность — выйти к своему зрителю. Сегодня я, возможно, не смог всего, чего хотел. Но я отдал все, что мог. Благодарю тюменских докторов бригады скорой помощи, в частности Глеба Андреевича, что поставили меня на ноги после концерта. И завтра я выйду на сцену и покажу шоу. Обещаю не 100%, а 150%!»,— поделился певец.
По мнению некоторых зрителей, Филипп Киркоров мог выступать в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин в своем канале в Max, он будет добиваться возврата денег зрителям. По его словам, стоимость билетов на выступление артиста доходила до 20 тыс. руб. «Искренне сочувствую всем, кто пришел на это "зрелище". Направлю сегодня же письма в адрес площадки с предложением изучить произошедшее и потребовать от команды артиста полного возврата средств за концерт как за несостоявшийся. Подобное выступление — это, конечно, неуважение и в отношении тюменских зрителей, и в отношении площадки, где артиста принимали»,— сказал депутат. Он также отметил, что если артист себя плохо чувствует, то концерт нужно отменять.