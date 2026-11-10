«Флот РТ» получит судно для круглогодичных перевозок по воде и льду

Судно рассчитано на перевозку до 42 пассажиров и может развивать скорость по воде до 60 км/ч. Оно предназначено для эксплуатации при температуре от -40 до +35 градусов и скорости ветра до 12 м/с. Судно может передвигаться по мелководью, работать в межсезонье и в период ледостава.