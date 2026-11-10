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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Волга-Урал

«Флот РТ» получит судно для круглогодичных перевозок по воде и льду

АО «Флот Республики Татарстан» ожидает поступления первого амфибийного судна на воздушной подушке «Парма 44». Главным преимуществом судна является возможность практически круглогодичной эксплуатации, сообщил генеральный директор компании Роман Лизалин.
«Флот РТ» получит судно для круглогодичных перевозок по воде и льду

«Флот РТ» получит судно для круглогодичных перевозок по воде и льду

Скриншот презентации

Судно рассчитано на перевозку до 42 пассажиров и может развивать скорость по воде до 60 км/ч. Оно предназначено для эксплуатации при температуре от -40 до +35 градусов и скорости ветра до 12 м/с. Судно может передвигаться по мелководью, работать в межсезонье и в период ледостава.
По словам Романа Лизалина, его планируют использовать для обеспечения транспортного сообщения с труднодоступными прибрежными населенными пунктами.
Анна Кайдалова