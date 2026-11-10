Jeland обошел Solaris по продажам автомобилей петербургской сборки
В октябре в России продали 7,5 тыс. автомобилей семи марок, выпускаемых на петербургских автозаводах. Лидером по объему продаж стал Jeland: за месяц зарегистрировали 3,03 тыс. машин этой марки. Всего за десять месяцев покупатели приобрели 35,9 тыс. автомобилей местного производства, сообщил эксперт автомобильного рынка, автор Telegram-канала AutoRun SPb Денис Гаврилов.
Второе место по итогам октября занял Esteo с результатом 2,2 тыс. автомобилей. Продажи Solaris составили 1,1 тыс. машин. По оценке Сергея Целикова, руководителя агентства «Автостат», складские запасы Solaris постепенно сокращаются, однако отдельные модели марки останутся доступны в начале 2027 года. По данным AutoRun SPb, автомобили Solaris продолжают отгружать дилерам с завода АГР в Каменке.
Продажи Tenet A8 в октябре составили 570 автомобилей, Tenet Plus L4 — 524. Показатели XCite и Senat оказались значительно ниже — 56 и девять машин соответственно. Автомобили марки Votour, которые уже начали отгружать дилерам, в октябре покупателей пока не нашли.
Таким образом, на Jeland и Esteo пришлось около 70% октябрьских продаж автомобилей рассматриваемых марок.