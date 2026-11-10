Jeland обошел Solaris по продажам автомобилей петербургской сборки

В октябре в России продали 7,5 тыс. автомобилей семи марок, выпускаемых на петербургских автозаводах. Лидером по объему продаж стал Jeland: за месяц зарегистрировали 3,03 тыс. машин этой марки. Всего за десять месяцев покупатели приобрели 35,9 тыс. автомобилей местного производства, сообщил эксперт автомобильного рынка, автор Telegram-канала AutoRun SPb Денис Гаврилов.