МСП+ в минусе

В последние шесть лет только 1,1% предприятий с годовой выручкой от 2 млрд до 20 млрд руб. сумели показать рост выручки больше инфляции и доходность активов выше уровня ключевой ставки ЦБ, подсчитали эксперты консалтинговой компании SBS. Подавляющее же большинство проанализированных организаций условного сектора МСП+ (86%) не дотянулись ни до одного из этих двух определенных экспертами критериев эффективности управления бизнесом.