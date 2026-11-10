МСП+ в минусе
У среднего бизнеса не получилось обогнать инфляцию и ставку
В последние шесть лет только 1,1% предприятий с годовой выручкой от 2 млрд до 20 млрд руб. сумели показать рост выручки больше инфляции и доходность активов выше уровня ключевой ставки ЦБ, подсчитали эксперты консалтинговой компании SBS. Подавляющее же большинство проанализированных организаций условного сектора МСП+ (86%) не дотянулись ни до одного из этих двух определенных экспертами критериев эффективности управления бизнесом.
За период 2020–2025 годов, охвативший пандемию, санкционный кризис, перестройку логистических цепочек и период высокой ключевой ставки, лишь малая часть средних по размеру предприятий смогла наладить эффективное управление капиталом и добиться роста своего бизнеса. Такой вывод следует из подготовленного консалтинговой компанией SBS рейтинга эффективности управленческих команд российского бизнеса сегмента МСП+ (есть у “Ъ”).
Поясним, что пока границы сегмента МСП+ условны: власти отложили определение критериев для переросшего размеры малого и среднего бизнеса (сейчас — до 2 млрд руб. выручки в год) на неопределенный срок.
Эксперты SBS включили в свою выборку 18,8 тыс. российских предприятий с выручкой от 2 млрд до 20 млрд руб. По их оценке, на этот сегмент приходится 43% совокупной выручки и 39% рабочих мест в российской экономике.
В выборку не попали организации, работающие в отраслях с высокой регуляторной нагрузкой или со специфической финансовой отчетностью (железнодорожные перевозки, почтовые услуги, страхование и пр.), а также предприятия, доступ к отчетности которых ограничен.
Для оценки того, какая часть таких предприятий в период экономической турбулентности смогла обеспечить реальное, а не номинальное расширение, были взяты три критерия. Первый — воспроизводство капитала, отражающее способность компании обеспечивать рост выручки выше инфляции и рентабельность активов выше ставки ЦБ. Второй — финансовая надежность — демонстрирует способность предприятия поддерживать ее в долгосрочной перспективе. Третий — технологическое развитие — показывает, инвестирует ли компания в развитие своей производственной базы.
В результате был сформирован топ-200 компаний, набравших по трем критериям минимум 67,1 балла. Наибольшая концентрация таких предприятий в Москве — 86. При этом первую строчку рейтинга заняло мурманское ПАО «Инарктика» — крупнейший в стране производитель атлантического лосося и форели. На второй — московская ГК «Динамика» (продукция для авиационной промышленности), на третьей — ООО «Клиника “Архимед”» (здравоохранение, Москва).
В отраслевом разрезе лидером стала оптовая торговля: в топ-200 вошли 47 компаний, ведущих свою деятельность в этой сфере. Второе место поделили между собой розничная торговля и разработка компьютерного ПО — по 16 компаний. На третьем — финансовые услуги (за исключением финансового страхования и пенсионного обеспечения) — 13 организаций.
Как констатируют авторы исследования, ни одно предприятие из топ-200 не показало в равной степени высоких результатов по всем трем направлениям оценки.
«Компания может быстро наращивать выручку, но при этом терять финансовую устойчивость либо сохранять высокую рентабельность, откладывая технологическое обновление и тем самым ограничивая будущий потенциал»,— комментирует ситуацию партнер SBS Сергей Черкасов.
Чуть более 200 компаний (лишь 1,1% всей выборки) смогли выполнить первый критерий — одновременно обеспечивали рост выручки выше инфляции и рентабельность активов выше ставки, то есть использовали капитал достаточно эффективно. 5,9% смогли «опередить» инфляцию, но не ставку, у 6,7% — обратная ситуация. Подавляющему же большинству — почти 16,2 тыс. предприятий (86,3%) — не удалось ни того, ни другого.
По мнению председателя правления Контур.Банка Дениса Бабушкина, возникновению такой ситуации в условном сегменте МСП+ способствовали две тенденции. Первая: в гонке за квалифицированными кадрами предприятия нарастили долю расходов на фонд оплаты труда. Вторая: при нехватке собственных средств для инвестиций в обновление технологической базы им пришлось обратиться в банки и брать на себя дорогое обслуживание кредитов.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 2