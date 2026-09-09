Прокуратура Ростовской области отсудила у НАТЭК 543,9 млн в пользу Минобороны

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с АО ПМП «НАТЭК» 543,9 млн рублей в пользу Минобороны России. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Суд удовлетворил иск заместителя прокурора Ростовской области в интересах Российской Федерации в лице Министерства обороны РФ к акционерному обществу Производственно-монтажное предприятие «НАТЭК». Сумма иска (543,9 млн руб.) — ущерб, причинённый государству из-за нарушения законодательства о государственном оборонном заказе. Третьи лица в деле — ФГУП «ГУСС», Министерство обороны РФ, временный управляющий ответчика.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО ПМП «НАТЭК» зарегистрировано в 2006 году в г. Крымск Краснодарского края. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство прочих строительно-монтажных работ. Руководитель — Кирилл Помигуев. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

В ходе проверки исполнения гособоронзаказа было установлено, что АО ПМП «НАТЭК» получило авансы на строительство объектов для нужд Минобороны. ФГУП «ГВСУ №4» в целях исполнения указанного государственного контракта с АО ПМП «НАТЭК» заключен договор от 10.12.2019 г. № 2591 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство специальных сооружений для приема хранения и технического обслуживания изделий 2А03 комплекса 2М39 на технической территории войсковой части 31268», 2 этап строительства, стоимостью 4,13 млрд руб.

Однако, согласно решению суда, компания не выполнила работы в срок и использовало часть средств на цели, не связанные с исполнением контракта.

«АО ПМП «АТЭК» поступившие денежные средства неоднократно перераспределялись между расчетными счетами АО ПМП «НАТЭК», для ведения текущей деятельности»,— говорится в решении суда.

Так, с декабря 2019 года по июнь 2020 года общая сумма перераспределенных денежных средств составила 212,13 млн руб. При этом, за этот период АО ПМП «НАТЭК» приобретено движимое (недвижимое) имущество по договорам лизинга (автомобиль Мbenz, КАМАЗ бортовой с краном-манипулятор, автокран, автомобиль Рэндж Ровер, авто бетоносмеситель, погрузчик), общая сумма платежей составила 9,92 млн руб. Также АО ПМП «НАТЭК» в июне 2021 года осуществлен взнос учредителя в уставной капитал ООО «Инвестиционная компания «Гарантстрой» в размере 61,48 млн рублей.

Суд назначил судебную финансово-экономическую экспертизу, которая подтвердила факты нецелевого расходования средств. Суд отказал ответчику в проведении повторной экспертизы и полностью удовлетворил требования истца.

Тат Гаспарян