Апелляция отказала «РСХБ-Страхованию» во взыскании 889 млн с воронежских властей

Согласно материалам дела, в январе — марте 2023 года представители «РСХБ-Страхования» заключили с ООО «Агроэко-Воронеж» и ООО «Агроэко-Восток» (структуры местной ГК «Агроэко» Владимира Маслова) по два договора страхования сельскохозяйственных животных. В октябре того же года на свинокомплексах компаний в Воробьевском, Калачеевском и Петропавловском районах области были выявлены вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Губернаторским указом их определили как очаги заболевания, из-за чего у обществ изъяли 117 тыс. голов свиней. Структуры «Агроэко» сообщили об этом «РСХБ-Страхованию» и в декабре 2023 года получили страховые выплаты на 895,9 млн руб. в сумме. Страховщики направили областному управлению ветеринарии и правительству региона претензии с требованием в течение месяца перечислить им указанную сумму, однако этого не произошло, поэтому «РСХБ-Страхование» обратилось в суд. Иск в воронежский арбитраж поступил в апреле 2024 года.