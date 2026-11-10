Апелляция отказала «РСХБ-Страхованию» во взыскании 889 млн с воронежских властей
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу АО «Страховая компания "РСХБ-Страхование"» на отказ во взыскании с правительства Воронежской области и регионального управления ветеринарии 888,9 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.
«Ъ-Черноземье» направил в «РСХБ-Страхование» запрос с просьбой рассказать о дальнейших действиях компании в рамках разбирательства.
Согласно материалам дела, в январе — марте 2023 года представители «РСХБ-Страхования» заключили с ООО «Агроэко-Воронеж» и ООО «Агроэко-Восток» (структуры местной ГК «Агроэко» Владимира Маслова) по два договора страхования сельскохозяйственных животных. В октябре того же года на свинокомплексах компаний в Воробьевском, Калачеевском и Петропавловском районах области были выявлены вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Губернаторским указом их определили как очаги заболевания, из-за чего у обществ изъяли 117 тыс. голов свиней. Структуры «Агроэко» сообщили об этом «РСХБ-Страхованию» и в декабре 2023 года получили страховые выплаты на 895,9 млн руб. в сумме. Страховщики направили областному управлению ветеринарии и правительству региона претензии с требованием в течение месяца перечислить им указанную сумму, однако этого не произошло, поэтому «РСХБ-Страхование» обратилось в суд. Иск в воронежский арбитраж поступил в апреле 2024 года.
Изначальный размер требований совпадал с суммой страховых выплат, но впоследствии он был снижен до 888,6 млн руб. В феврале 2025 года в качестве третьего лица к делу была привлечена прокуратура Воронежской области. До этого такой статус получили указанные структуры «Агроэко», федеральный и региональный минсельхозы.
О решении первой инстанции стало известно в конце июня. «Истцом не доказано как право страхователей на возмещение стоимости утраченных животных за счет средств бюджета Воронежской области, так и возникновение для такого возмещения основания»,— уточнялось в мотивировочной части решения суда. Апелляционная жалоба была подана в июле.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», на двух свинокомплексах «Агроэко» из-за вспышки АЧС было уничтожено свыше 120 тыс. голов свиней. За это «РСХБ-Страхование» в декабре 2023 года выплатило группе 916 млн руб. компенсации.