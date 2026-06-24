«РСХБ-Страхованию» не удалось взыскать с воронежских властей 889 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области отказал АО «Страховая компания "РСХБ-Страхование"» в иске к правительству региона и областному управлению ветеринарии. В нем заявитель требовал взыскать в его пользу 888,6 млн руб. страхового возмещения в порядке суброгации. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

«РСХБ-Страхование» инициировало разбирательство больше двух лет назад: в апреле 2024 года. В качестве третьего лица в деле, в частности, выступало ООО «Агроэко-Воронеж» (одно из крупнейших юрлиц ГК «Агроэко» Владимира Маслова). Изначально истец требовал 895,7 млн руб. выплаченного страхового возмещения, но впоследствии скорректировал требования.

В ГК «Агроэко» и «РСХБ-Страховании» планируют прокомментировать ситуацию «Ъ-Черноземье» позднее.

В конце 2023 года ГК «Агроэко» получила от «РСХБ-Страхования» 915,8 млн руб. страхового возмещения за гибель поголовья из-за вспышки африканской чумы свиней. В результате нее было уничтожено более 120 тыс. голов, основная часть — у «Агроэко».

О том, как аграрии судятся с властями Курской области из-за гибели свиней при вторжении ВСУ, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова