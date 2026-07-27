«РСХБ-Страхование» обжаловало отказ во взыскании с воронежских властей 889 млн

АО «Страховая компания "РСХБ-Страхование"» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Воронежской области об отказе во взыскании 888,6 млн руб. с правительства региона и областного управления ветеринарии. Согласно картотеке арбитражных дел, претензия пока не принята к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

О решении первой инстанции «Ъ-Черноземье» сообщал в конце июня. После выхода публикации в «РСХБ-Страховании» поясняли, что после получения мотивировочной части примут решение о подаче апелляционной жалобы.

Страховщики обратились в суд в апреле 2024 года. Согласно опубликованной мотивировочной части, они потребовали взыскать с управления ветеринарии Воронежской области 895,9 млн руб., которые ранее выплатили ООО «Агроэко-Воронеж» и ООО «Агроэко-Восток» (структуры местной ГК «Агроэко» Владимира Маслова) из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Воробьевском, Калачеевском и Петропавловском районах региона. Впоследствии требования снизили до 888,6 млн руб. В феврале 2025 года в качестве третьего лица к делу была привлечена прокуратура Воронежской области. До этого такой статус получили указанные структуры «Агроэко», а также федеральный и региональный минсельхозы.

Согласно материалам дела, в январе — марте 2023 года представители «РСХБ-Страхования» заключили с «Агроэко-Воронеж» и «Агроэко-Восток» по два договора страхования сельскохозяйственных животных. В октябре того же года на свинокомплексах компаний были выявлены вспышки АЧС, губернаторским указом их определили как очаги заболевания. Из-за этого у обществ изъяли 117 тыс. голов свиней. Структуры «Агроэко» сообщили об этом «РСХБ-Страхованию» и в декабре 2023 года получили страховые выплаты на 895,9 млн руб. в сумме. Страховщики направили областному управлению ветеринарии и правительству региона претензии с требованием в течение месяца перечислить им указанную сумму.

Арбитражный суд Воронежской области решил не удовлетворять иск «РСХБ-Страхования», поскольку компании якобы не удалось связать понесенные ею убытки с правомерными действиями ответчиков. «Истцом не доказано как право страхователей на возмещение стоимости утраченных животных за счет средств бюджета Воронежской области, так и возникновение для такого возмещения основания»,— уточняется в мотивировочной части решения суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», на двух свинокомплексах «Агроэко» из-за вспышки АЧС было уничтожено свыше 120 тыс. голов свиней. За это «РСХБ-Страхование» в декабре 2023 года выплатило группе 916 млн руб. компенсации.

Параллельно инфицированными объектами были признаны и два предприятия группы «Русмит», но поголовья на них не было. По данным «Ъ-Черноземье», в «Агроэко» посчитали конкурента виновным в распространении АЧС, из-за чего летом 2024 года года в воронежский арбитраж поступил иск о взыскании 4,5 млрд руб. со структур «Русмита». Тогда же появилась информация о сделке по продаже ряда активов группы Владимиру Маслову — в сентябре она была завершена. По оценкам экспертов, бизнес был реализован за 12–18 млрд руб. Уже в октябре спор на 4,5 млрд руб. прекратили.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова