Пенсионера на Урале отправили в колонию за покушение на сбыт 19 кг наркотиков
Городской суд Кушвы назначил 9,5 лет колонии строгого режима пенсионеру из Новосибирска Борису Соболеву, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Он планировал разложить по «закладкам» более 19 кг запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
По данным следствия, пенсионер, занимавшийся частными грузоперевозками, получил предложение на «Авито» от неизвестного лица. Ему обещали оплату за перевозку крупных партий наркотиков в различные регионы, где их следовало делить на мелкие дозы и прятать в тайниках. Соболев согласился выполнять роль курьера-закладчика. Исполняя задание, на своей «Газели» он прибыл из Новосибирской области в Кушвинский муниципальный округ. В лесу он извлек из тайника наркотики. Подозревая, что за ним следят, Борис Соболев, действуя по указаниям куратора, разделил груз на четыре части и оборудовал новые места хранения, передав координаты. Довести замысел до конца ему не удалось: уральские полицейские задержали мужчину и изъяли вещества.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и попросил суд о снисхождении. Его взяли под стражу в зале суда.