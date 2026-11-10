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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Урал

Пенсионера на Урале отправили в колонию за покушение на сбыт 19 кг наркотиков

Городской суд Кушвы назначил 9,5 лет колонии строгого режима пенсионеру из Новосибирска Борису Соболеву, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Он планировал разложить по «закладкам» более 19 кг запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Борис Соболев

Борис Соболев

Кушвинский городской суд

По данным следствия, пенсионер, занимавшийся частными грузоперевозками, получил предложение на «Авито» от неизвестного лица. Ему обещали оплату за перевозку крупных партий наркотиков в различные регионы, где их следовало делить на мелкие дозы и прятать в тайниках. Соболев согласился выполнять роль курьера-закладчика. Исполняя задание, на своей «Газели» он прибыл из Новосибирской области в Кушвинский муниципальный округ. В лесу он извлек из тайника наркотики. Подозревая, что за ним следят, Борис Соболев, действуя по указаниям куратора, разделил груз на четыре части и оборудовал новые места хранения, передав координаты. Довести замысел до конца ему не удалось: уральские полицейские задержали мужчину и изъяли вещества.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и попросил суд о снисхождении. Его взяли под стражу в зале суда.
Ирина Пичурина