Казахстан экспортировал 8 тысяч тонн бензина в Россию с лета
Объем поставок бензина из Казахстана в Россию с лета 2026 года составил около 8 тыс. т, заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов. Какой именно промежуток времени имеется в виду, он не уточнил.
«Мы стабильно каждый месяц ставим в план от 10 до 15 тыс. т возможности поставок в Российскую Федерацию»,— сказал господин Аккенженов на брифинге (цитата по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что про «коммерческие договоренности» говорить не будет, так как ведомство не занимается этими вопросами.
Поставки небольших партий бензина АИ-92 в Россию Казахстан начал в конце августа, сообщала пресс-служба казахстанского Минэнерго. По данным источников Reuters, крупные казахстанские НПЗ не использовали квоты на экспорт бензина в Россию в июне и июле. Причиной они называли сложности с оплатой, риски попасть под санкции и угрозы дефицита на собственном рынке.