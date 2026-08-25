Казахстан начал поставки небольших партий бензина в Россию

Казахстан начал поставки небольших партий бензина АИ-92 в Россию. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба казахстанского Минэнерго. Поставки осуществляет нефтеперерабатывающая компания «Конденсат».

«Коммерческие условия поставки, сроки, объемы и направления отгрузки определяются АО “Конденсат” самостоятельно»,— отметили в ведомстве. Там добавили, что ранее газовая компания договорилась о переработке российской нефти. Нефтепродукты планируется продавать как в Казахстане, так и в России.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов уточнил, что в Россию будут поставлять около 70% бензина и дизтоплива, произведенного на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Конденсат». Остальные 30% будут реализовывать на казахстанском рынке. Мощность НПЗ «Конденсат» на Карачаганакском месторождении достигает 850 тыс. т в год.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая из-за атак ВСУ на НПЗ. Это привело к росту цен на АЗС. В конце июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран. 19 августа вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия начала импортировать топливо.