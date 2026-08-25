Казахстан начал поставки небольших партий бензина в Россию
Казахстан начал поставки небольших партий бензина АИ-92 в Россию. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба казахстанского Минэнерго. Поставки осуществляет нефтеперерабатывающая компания «Конденсат».
«Коммерческие условия поставки, сроки, объемы и направления отгрузки определяются АО “Конденсат” самостоятельно»,— отметили в ведомстве. Там добавили, что ранее газовая компания договорилась о переработке российской нефти. Нефтепродукты планируется продавать как в Казахстане, так и в России.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов уточнил, что в Россию будут поставлять около 70% бензина и дизтоплива, произведенного на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Конденсат». Остальные 30% будут реализовывать на казахстанском рынке. Мощность НПЗ «Конденсат» на Карачаганакском месторождении достигает 850 тыс. т в год.
Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая из-за атак ВСУ на НПЗ. Это привело к росту цен на АЗС. В конце июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран. 19 августа вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия начала импортировать топливо.
Вице-премьер Александр Новак 19 августа 2026 года сообщил, что Россия уже начала импортировать топливо для нормализации ситуации на энергетическом рынке. Правительство приняло нормативно-правовые акты, позволяющие выпускать топливо более низкого класса, включая бензин и дизельное топливо стандартов Евро-2, Евро-3, Евро-4.
Ранее, в июле 2026 года, Минэнерго Казахстана заявляло о готовности рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов в Россию при получении официального обращения от российского правительства. Однако министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов 26 июня 2026 года сообщил, что Казахстан не получал от России таких запросов о поставках топлива. Крупные нефтяные компании к тому времени задействовали ранее неиспользуемые резервы, но в более чем 30 регионах России были введены ограничения на продажу топлива.
Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая 2026 года. В конце июня 2026 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал о переговорах России с другими странами по импорту топлива. С июля по август 2026 года Россия получила четыре партии импортного бензина морским путем, три из которых были загружены на индийском терминале Вадинар, а одна прибыла из Марокко. Суммарный объем морских поставок бензина с конца июля 2026 года оценивается более чем в 1 млн баррелей.